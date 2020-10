Hành trình truy bắt đối tượng mua bán 2.308 viên ma túy tổng hợp

Sáng 6-10, Công an huyện Quan Hóa cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Phạm Bá Nhầm (SN 1995), trú tại bản Ta Bán, Lương Trung Kiên (SN 1978), trú tại bản Co Me và Ngân Thị Húng (SN 1996), trú tại Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá để điều tra làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Che dấu tội phạm”.

Các đối tượng: Phạm Bá Nhầm, Lương Trung Kiên và Ngân Thị Húng (từ trái qua phải)

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa tình trạng mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy diễn biến rất phức tạp. Trong đó, Phạm Bá Nhầm (SN 1995), trú tại bản Ta Bán là đối tượng mua bán chuyên nghiệp, chuyên lên khu vực biên giới giáp với Lào để mua ma túy về bán cho người nghiện, gây phức tạp về ANTT.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Quan Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy lập Chuyên án số 920N để đấu tranh với Phạm Bá Nhầm. Sau một thời gian theo dõi, mật phục, sáng 3-10-2020, sau khi có đủ căn cứ Nhầm vừa mua ma túy từ bên Lào về, Công an huyện Quan Hóa đã phối hợp với Công an xã Trung Sơn triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, đây là đối tượng mua bán chuyên nghiệp, có nhiều thủ đoạn để đối phó, trốn tránh sự vây bắt của cơ quan chức năng nên khi lực lượng công an ập vào nhà thì Phạm Bá Nhầm đã vòng ra khu vực phía sau nhà trốn vào rừng.

Ngay lập tức tổ công tác đã phân công lực lượng truy bắt, đồng thời khám xét nơi ở của Phạm Bá Nhầm. Trước sự chứng kiến của Kiểm sát viên, chính quyền địa phương và người thân trong gia đình Phạm Bá Nhầm, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 12 gói ni lông bên trong đựng 2.308 viên ma tuý tổng hợp được đối tượng cất giấu bên trong cốp xe mô tô BKS 36H5 – 09803 của đối tượng.

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng phạm tội, Công an huyện Quan Hóa đã tăng cường thêm lực lượng, phân công thành nhiều nhóm băng rừng, lội suối truy theo dấu vết nóng mà đối tượng để lại. Sau khi xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại nhà Lương Trung Kiên (một đối tượng nghiện ma túy và hành nghề bói toán), ở bản Co Me, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ thì bị Lương Trung Kiên cản trở với lý do: “Gia đình đang làm lễ cúng ma nhà, nên trong thời gian 3 ngày kiêng không cho người lạ vào nhà”.

Đến 16h ngày 4-10-2020, Công an huyện Quan Hóa đã khống chế Lương Trung Kiên và phá cửa (do trước đó Kiên dùng gỗ đóng nẹp bịt cửa vào) ập vào bắt giữ Phạm Bá Nhầm đang trốn trong buồng ngủ của vợ chồng này.

Tang vật lực lượng công an thu giữ.

Lực lượng Công an đã áp giải cả 2 đối tượng này về Cơ quan Công an để điều tra, làm rõ. Tại Cơ quan Công an, bước đầu Phạm Bá Nhầm khai nhận: Rạng sáng ngày 3-10, Nhầm đi xe máy lên khu vực biên giới huyện Mường Lát giáp ranh với tỉnh Hủa Phăn (Lào) gặp một người đàn ông quốc tịch Lào không rõ lai lịch mua số ma túy trên với giá 30 triệu đồng sau đó để vào bên trong cốp xe mô tô và về nhà.

Với bản chất tinh ranh của mình, Nhầm không bao giờ giấu ma túy trong nhà, mà giấu trong rừng, hoặc để luôn trong cốp xe mô tô để tiện giao dịch. Khi mua số ma túy trên về đến nhà chưa kịp tẩu tán, biết hành vi của mình bị lộ nên đã bỏ lại tang vật và chạy vào rừng để thoát thân.

Trên đường chạy trốn, Phạm Bá Nhầm đã gọi điện cho Ngân Thị Húng đem xe máy đến điểm hẹn trước giúp mình chạy trốn sự truy bắt của lực lượng Công an. Sau khi đón được Nhầm, Húng đã chở đối tượng này đến nhà Kiên để ẩn náu. Đến ngày 5-10-2020, Công an huyện Quan Hóa đã bắt giữ khẩn cấp đối với Ngân Thị Húng để điều tra làm rõ về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Trung tá Hà Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quan Hóa cho biết: Phạm Bá Nhầm là đối tượng chuyên mua bán chất ma túy và đây là điểm phức tạp về ma túy mà Công an huyện Quan Hóa đã lập án đấu tranh lâu nay. Thủ đoạn của đối tượng này rất tinh vi, chủ yếu giao dịch vào đêm khuya, rạng sáng, qua điện thoại để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Có sức khỏe, lại thông thuộc địa bàn rừng núi, nên đối tượng này luôn chuẩn bị tinh thần lẩn trốn vào rừng bất cứ lúc nào khi phát hiện sự vây bắt của cơ quan chức năng. Việc phá thành công Chuyên án số 920N, triệt xóa điểm ma túy phức tạp liên quan đến Phạm Bá Nhầm được người dân rất hoan nghênh và sẽ là động lực để anh em chúng tôi tiếp tục truy quét loại tội phạm và tệ nạn nguy hiểm này.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp