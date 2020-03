Hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện thô sơ gây ra

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tích cực phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông, trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ theo quy định (áo phao, dụng cụ nổi); cảnh báo các nguy cơ tai nạn, đuối nước khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nhỏ, thô sơ mà không có áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với phương tiện thủy nhỏ, thô sơ. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành rà soát, xác định các vị trí, khu vực có nguy cơ cao tiềm ẩn xảy ra tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về tình hình tai nạn của phương tiện gia dụng trên đường thủy nội địa, để ngăn ngừa, hạn chế tối đa các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra, Thủ tướng chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25-12-2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo hướng siết chặt quy định, tăng nặng chế tài xử phạt đảm bảo đủ sức răn đe để ngăn ngừa các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, trong đó có hành vi đưa phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 05 tấn hoặc có sức chở đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc cỏ sức chở dưới 05 người (phương tiện nhỏ) vào hoạt động mà không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ an toàn theo quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa; nghiên cứu bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định bắt buộc về mặc áo phao hoặc cầm theo dụng cụ cứu sinh đối với người đi trên phương tiện thô sơ. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung và các hành vi vi phạm quy định pháp luật khi đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện nhỏ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các cơ quan thành viên và ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo Tổng kết cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; đánh giá kết quả, hiệu quả cũng như những tồn tại, hạn chế, đề xuất hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông đường thủy nội địa phù hợp với tình hình mới.

BĐT