Giữ vững an ninh nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thọ Xuân

Công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) (theo tiêu chí số 19.2) và xây dựng phòng tuyến nhân dân, thế trận lòng dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ở Thọ Xuân luôn được gắn với công tác xây dựng nông thôn mới (NTM). Vì vậy, tình hình ANTT trên địa bàn huyện ổn định, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng NTM tại các xã đạt hiệu quả cao.

Mô hình camera an ninh nhân dân ở xã Thọ Lập phát huy hiệu quả.

Từ năm 2012 trở về trước, tình hình ANTT trên địa bàn xã Bắc Lương tương đối phức tạp. Tại đây, có 2 vấn đề nổi cộm được quan tâm đó là vấn đề mua bán ma túy và truyền đạo trái phép. Những tồn dư về tình hình ANTT đã làm ảnh hưởng không ít đến quá trình xây dựng NTM ở Bắc Lương.

Tuy nhiên cũng trong quá trình xây dựng NTM, với sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an, của cấp ủy, chính quyền địa phương mà 2 tệ nạn nói trên đã được đẩy lùi chỉ một thời gian sau đó. Ông Lê Bá Khánh, Trưởng Công an xã Bắc Lương, nhớ lại: Năm 2011 là năm mà Bắc Lương triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Lúc này, tình hình ANTT trên địa bàn vẫn còn một tụ điểm buôn bán ma túy, thêm vào đó là truyền đạo trái phép. Cái khó đó là tình hình ANTT cũng là tiêu chí trong NTM nên trách nhiệm và quyết tâm cũng phải cao hơn. Chúng tôi đã làm quyết liệt, đưa ra nhiều biện pháp do đó đến cuối năm 2012 đã chấm dứt việc truyền đạo trái phép, cuối năm 2013 cũng dừng hẳn việc buôn bán ma túy.

Ông Khánh cũng cho biết thêm: Hiện ở Bắc Lương có 6 tổ ANTT và 62 tổ an ninh xã hội. Để bảo đảm tình hình ANTT, mới đây, xã đã lắp 12 camera ngoài đường và bà con nhân dân cũng đã lắp thêm 8 camera. Với nhiều cách làm, nhiều giải pháp được triển khai đã giúp tình hình ANTT ở Bắc Lương có những chuyển biến tích cực. Chính điều này đã giúp xã hoàn thành tiêu chí 19.2 về ANTT, góp phần hoàn thiện 19 tiêu chí NTM để năm 2016 đưa Bắc Lương về đích NTM.

Vài năm về trước, xã Thọ Lập cũng là địa phương có tình hình ANTT tương đối phức tạp, trong đó chủ yếu là sự hoạt động mạnh của các tụ điểm buôn bán ma túy. Đây là vấn đề gây nhức nhối cho cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân. Để phá được các tụ điểm này, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp, hỗ trợ cùng Công an xã Thọ Lập để đến cuối năm 2018, tụ điểm cuối cùng về buôn bán ma túy đã được xử lý. Chia sẻ của ông Lê Minh Thuấn, Trưởng Công an xã Thọ Lập: Tiêu chí 19.2 đặt ra cho chúng tôi trách nhiệm nặng nề hơn vì riêng đối với vấn đề ANTT dễ làm nhưng cũng dễ mất, rất khó bền vững, hôm nay có thể tốt nhưng ngày mai chưa nói được điều gì. Chính vì vậy để hoàn thành tiêu chí này là khó, không dễ. Riêng với Thọ Lập, chúng tôi xác định mục đích, mục tiêu rõ ràng và làm việc nghiêm túc nên có những năm, xã bắt 2, 3 vụ buôn bán ma túy, bắt 4, 5 đối tượng tàng trữ ma túy, xử lý hình sự. Năm 2018, chúng tôi đã lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện và cũng trong năm nay, tụ điểm cuối cùng về ma túy đã bị triệt phá.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của nhân dân, tháng 10-2019, huyện Thọ Xuân đã vinh dự đón nhận quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Trong quá trình xây dựng NTM, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả tiêu chí 19.2 về “xã đạt chuẩn an toàn về ANTT xã hội và bảo đảm bình yên”. Từ năm 2017 đến nay, tình hình ANTT luôn bảo đảm ổn định, không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ, không có điểm nóng phức tạp về an ninh, đã giải quyết ổn định các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; chuyển hóa 18 địa bàn phức tạp thành địa bàn ổn định về ANTT. Hiện Thọ Xuân đã xây dựng được 8 mô hình tự quản về ANTT. Trung tá Lê Văn Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân, cho biết: Lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần giúp cho 100% số xã trên địa bàn hoàn thành tiêu chí 19.2, huyện hoàn thành tiêu chí số 8 về bảo đảm ANTT xã hội. Tỷ lệ tội phạm giảm 3,7% so với giai đoạn khi triển khai thực hiện xây dựng NTM. Sau đạt chuẩn NTM, các xã ở huyện Thọ Xuân tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, trong đó tiêu chí 14.1 đặt ra nhiều vấn đề khó hơn, cao hơn. Do đó, lực lượng công an huyện Thọ Xuân sẽ tập trung mọi lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao hiệu quả xử lý điều tra, xử lý tội phạm...

Bài và ảnh: Mai Phương