Gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh karaoke

Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội đang diễn ra hết sức phức tạp, hàng loạt vụ việc thanh thiếu niên mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các nhà nghỉ, quán bar, karaoke... bị Công an Thanh Hóa phát hiện, triệt phá đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội.

Lực lượng công an vừa phát hiện, bắt giữ 54 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Chỉ từ đầu năm 2020 đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh, mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã triệt phá 19 vụ, 189 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép các chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn), quán bar, vũ trường, karaoke... trong đó, chủ yếu là các đối tượng thanh thiếu niên ham chơi, đua đòi.

Điển hình như: Tối 9-4-2020, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra, phát hiện 11 thanh niên nam, nữ đang tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy trái phép tại cơ sở kinh doanh Karaoke Siliver Star ở Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Rạng sáng 19-6-2020, lực lượng công an đột kích vào Tòa nhà Gia Linh Club ở thị trấn Nga Sơn, bắt quả tang 54 nam, nữ đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm: Ketamin, thuốc lắc, dụng cụ sử dụng ma túy...

Không chỉ lợi dụng các điểm kinh doanh karaoke để “thác loạn”, nhiều đối tượng còn lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo tại các khách sạn, nhà nghỉ để mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Điển hình như, ngày 15-6-2020, để đối phó sự phát hiện của lực lượng chức năng và người dân, Nguyễn Văn Đức (SN 1995), trú tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn đã thuê phòng tại nhà nghỉ T.P ở thị trấn Nga Sơn để tổ chức sử dụng ma túy và bán cho người nghiện khác kiếm lời. Tuy nhiên hành vi này của đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng công an kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán bar, karaoke để phòng ngừa tội phạm.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 1.300 cơ sở lưu trú, hơn 1.000 cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke. Trên thực tế, những cơ sở này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây ảnh hưởng đến ANTT. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các cơ sở này theo đúng quy định của pháp luật để phòng ngừa tội phạm; mặt khác tăng cường lực lượng đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn tìm mọi cách đối phó và hoạt động ngày một tinh vi, phức tạp hơn.

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nhiều trường hợp thanh thiếu niên bị bắt vì sử dụng ma túy trái phép nhận thức rằng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện như heroin. Địa điểm các đối tượng này thường sử dụng là các quán bar, karaoke vì ở đó có những điều kiện lý tưởng để sử dụng ma túy tập thể như âm thanh, ánh sáng, các chất kích thích khác như rượu, bia; hoặc tại các nhà nghỉ, khách sạn, các biệt thự nghỉ dưỡng để che đậy hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, nhiều trường hợp chủ cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận nên đã cố tình làm ngơ cho các hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng, thậm chí có trường hợp còn tiếp tay cho tệ nạn này bằng cách câu kết với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy để cung cấp cho khách sử dụng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian qua ngày càng trẻ hóa, không chỉ là những đối tượng không nghề nghiệp mà còn có cả học sinh, sinh viên vì nhận thức mơ hồ về tác hại của ma túy tổng hợp...

Vì lẽ đó, để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thì chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán bar, karaoke cũng cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý chặt hoạt động kinh doanh của mình để các đối tượng không có cơ hội lợi dụng hoạt động và quan trọng hơn cả chính là các gia đình cần tích cực quản lý, giáo dục con em mình, xây dựng lối sống lành mạnh, an toàn, không tham gia vào các hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy.

Đình Hợp