Dùng tuýp sắt dọa đánh công an, lĩnh án trên 3 tháng tù

Ngày 9-6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Viết Chung, sinh năm 1969, ở thôn phố Neo, xã Nam Giang (Thọ Xuân) về tội “Chống người thi hành công cụ”.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản cáo trạng, khoảng 21h, ngày 29-2-2020, do mâu thuẫn trong khi ăn uống tại nhà bà Trương Thị Quý 9 (xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân), Lê Viết Chung (là con trai bà Quý) đã có hành vi chửi bới và đuổi đánh Nguyễn Hữu Phương (là con rể bà Quý). Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Giang đã cử tổ công tác gồm các đồng chí Trần Lê Quốc Cường, cán bộ công an xã chính quy; đồng chí Hoàng Văn Nhĩ, công an viên và đồng chí Lê Công Chí, trưởng thôn phố Neo đến giải quyết vụ việc.

Toàn cảnh phiên tòa.

Khi tổ cống tác đến nhà bà Quý thì thấy Chung đang có hành vi đuổi, đánh và chửi bới anh Phương, gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác đã can ngăn và yêu cầu Chung vào nhà để giải quyết, tuy nhiên Chung không chấp hành mà có hành vi chửi, bới, ngăn cản tổ công tác. Lúc này đồng chí Trần Lê Quốc Cường vào nhà để yêu cầu Chung chấm dứt hành vi vi phạm thì Chung đã chốt cửa cổng ra vào, không cho đồng chí Cường ra ngoài và không cho các thành viên khác trong tổ công tác vào nhà Chung để làm việc. Tổ công tác đã kiên trì thuyết phục nhưng Chung không chấp hành và tiếp tục có hành vi chửi bới, đe dọa đánh tổ công tác. Chung cầm một tuýp sắt đe dọa sẽ đánh nếu tổ công tác vào nhà. Lúc này tổ công tác mở cửa cổng vào nhà khống chế, tước bỏ hung khí, bắt Chung đưa đến trụ sở Công an xã Nam Giang và tiến hành lập biên bản phạm tội chống người thi hành công vụ của Chung.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Viết Chung 3 tháng, 9 ngày tù giam (do Chung đã tạm giam đủ với thời gian tuyên án, nên Chung đã được trả tự do sau khi phiên tòa kết thúc).

Quốc Hương