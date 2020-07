Dùng súng giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Sau một thời gian tích cực điều tra, xác minh, mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Minh Công, sinh năm 1974 ở xã Đông Tân, TP Thanh Hóa về hành vi gây rối TTCC.

Hỏi cung đối tượng Hoàng Minh Công.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 30-6-2020, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông với một số người dân địa phương trên quốc lộ 47 thuộc địa bàn xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Hoàng Minh Công đã dùng một khẩu súng (nghi là súng quân dụng) bắn vào người dân. Tuy đạn đã nổ nhưng rất may không có người dân nào bị thương vong. Sau khi gây án, Hoàng Minh Công đã lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước sự việc trên, Công an huyện Thọ Xuân đã cử một tổ công tác xuống ngay hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ. Tại hiện trường, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 1 viên đạn, 1 vỏ đạn và 1 dao nhọn. Quá trình điều tra, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định Hoàng Minh Công chính là thủ phạm đã dùng súng gây rối TTCC trên quốc lộ 47 nên đã tiến hành bắt giữ Công và thu giữ 1 khẩu súng (nghi là súng quân dụng) và 1 viên đạn.

Khẩu súng Hoàng Minh Công dùng để bắn vào người dân.

Được biết, Hoàng Minh Công là đối tượng có 1 tiền án và hiện là lái xe cho nhà xe Hoàng Thái ở xã Đông Tân, TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Hoàng Minh Công khai nhận đã mua khẩu súng cùng 3 viên đạn tại chợ cửa khẩu Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Thái Thanh