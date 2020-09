Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện

Tháng An toàn giao thông năm 2020 đã bắt đầu với hy vọng sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên để đạt mục tiêu giảm từ 5 đến 10% về số vụ vi phạm, số người chết và bị thương so với năm 2019, đòi hỏi phải có cách làm phù hợp, quyết liệt hơn nữa.

Ảnh minh họa.

Từ đầu năm 2020, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã có hiệu lực với mức phạt tăng nặng, nhất là đối với lái xe vi phạm về nồng độ cồn.

Chế tài mạnh được hy vọng đem lại trật tự mới, nhưng chỉ qua thời gian ngắn thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nhiều lái xe đã có biểu hiện “nhờn”...

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm liên quan đến ma túy, nồng độ cồn, chỉ trong 21 ngày của tháng 8-2020 lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện tới 9.355 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 83 trường hợp dương tính với ma túy trong khi lái xe. Cảnh sát giao thông đã xử phạt 49 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 7.700 trường hợp, tạm giữ hơn 9.300 phương tiện.

Tháng 2-2020 Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành kế hoạch hành động Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe” với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là quy định pháp luật về nồng độ cồn, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn, giảm tai nạn do uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thực hiện kế hoạch các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp, nhưng dường như những điều đó vẫn chưa đủ sức răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn các hành vi. Tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, trong đó lỗi về nồng độ cồn vẫn đáng báo động.

Để nâng cao nhận thức, chấp hành lái xe an toàn, nhất là không vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trước tiên đòi hỏi phải là nhận thức của người điều khiển phương tiện. Cùng với đó là đồng bộ trong công tác tuyên truyền, kiên quyết trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Thực hiện nghiêm điều đó mới hy vọng Tháng An toàn giao thông năm 2020 đảm bảo mục tiêu đề ra.

Tuệ Vũ