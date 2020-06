Đôi nam nữ trộm chó mèo bị người dân vây bắt

Bằng thủ đoạn đánh bả khiến hàng chục con chó, mèo bị chết để thu gom trong đêm, đôi nam nữ có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương đã bị người dân xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vây bắt, giao cho cơ quan công an.

Hàng chục con chó, mèo bị đánh bả chết.

Thông tin từ Công an xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân cho biết, vào rạng sáng ngày 14-6, người dân thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa (Như Xuân) đã bất ngờ phát hiện rất nhiều chó mèo bị chết trên đường. Nghi ngờ có đối tượng đã đánh bả khiến chó mèo bị chết, người dân đã báo cáo sự việc tới Công an xã Thanh Hòa để mật phục. Đến khoảng 2 giờ sáng, người dân và lực lượng công an đã phát hiện 2 đối tượng (gồm 1 nam và 1 nữ) tuổi khoảng 40 tuổi, đi trên 1 xe máy đang đi thu gom số lượng chó mèo chết trên đường làng.

Đối tượng nam bị người dân bắt giữ.

Ngay sau đó, người dân cùng phối hợp với công an xã bắt giữ 2 đối tượng trên. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 20 chó, 10 con mèo (đều đã chết).

Được biết, cả 2 đối tượng trên có hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên và Hải Dương. Sau khi hoàn tất thủ tục, Công an xã Thanh Hòa đã bàn giao toàn bộ tang vật và hai đối tượng cho Công an huyện Như Xuân để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Cường