Điều tra, làm rõ vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường tại huyện Yên Định

Thông tin từ Công an huyện Yên Định chiều 28-11 cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng thuộc thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định.

Ảnh minh họa.

Theo những thông tin ban đầu, vào khoảng 0h05 ngày 28-11, người thân của anh Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992, trú tại thôn 4 xã Yên Thịnh) đã tá hỏa phát hiện anh Thanh cùng vợ là chị Bùi Thị Tình (sinh năm 1995) đã tử vong tại nhà riêng. Trong đó, chị Tình được phát hiện đã tử vong trên giường với 1 vết cắt ở cổ, còn anh Thanh thì tử vong trong tư thế treo cổ.

Thông tin về vụ việc được báo tới cơ quan chức năng và Công an xã Yên Thịnh, Công an huyện Yên Định đã cử lực lượng tới phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Công an huyện Yên Định cũng đã báo cao vụ việc tới Công an tỉnh Thanh Hóa và sáng nay (28-11), lực lượng chức năng đã cùng phối hợp để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo pháp luật.

Được biết, hai vợ chông anh Thanh đã có 2 con nhỏ, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng trên, 2 cháu được gửi ở nhà ông bà. Anh Thanh làm nghề tự do, còn chị Tình làm công nhân.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Thanh và chị Tình cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mạnh Cường