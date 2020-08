Điều tra, khám phá nhanh vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại xã Quảng Hợp (Quảng Xương)

Sau hơn 1 ngày tích cực điều tra, truy xét, sáng 28-8-2020, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1991, ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ phạm chính trong vụ bắt cóc anh Hoàng Ngọc Tân, sinh năm 1991 ở xã Quảng Hợp vào đêm 26-8.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiết.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 26-8-2020, Công an huyện Quảng Xương nhận được tin báo về việc anh Hoàng Ngọc Tân ở xã Quảng Hợp đang ngủ tại nhà riêng thì bị một số đối tượng lạ mặt dùng dao khống chế yêu cầu lên xe ô tô và đưa ra khỏi nhà. Sau đó, anh Tân liên tục gọi điện thoại về gia đình báo đang ở một nơi xa và đề nghị gia đình chuẩn bị số tiền 90 triệu đồng để trả nợ, nếu không sẽ bị các đối tượng đánh và không được về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Quảng Xương đã huy động tối đa lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Sau hơn 1 ngày tích cực điều tra, sáng 28-8, Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thiết tại xã Quảng Văn là thủ phạm chính trong vụ bắt cóc anh Hoàng Ngọc Tân ở xã Quảng Hợp vào đêm 26-8.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thiết khai nhận: Khoảng 23h30 ngày 25-8-2020, Thiết được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Ngọc (tức Ngọc cố), sinh năm 1984 ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa; Lê Huy Lợi (tức Lợi Bảy), sinh năm 1990 ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương và một đối tượng tên là Tiện (Chưa xác định được họ) cũng ở xã Quảng Phúc đi ô tô, mang theo dao rủ đến nhà anh Hoàng Ngọc Tân để đòi nợ. Khi đến nhà anh Tân, bọn chúng đã trèo qua tường vào phòng ngủ của vợ chồng anh Tân và dùng dao khống chế bắt anh Tân ra xe ô tô và đi về phía chợ Trôi, xã Quảng Văn.

Theo báo cáo của anh Hoàng Ngọc Tân, sau khi bắt giữ ở chợ Trôi, bọn chúng đã đưa anh Tân đến nhiều nơi khác nhau như xã Quảng Long, Quảng Hòa và đánh đập anh Tân, bắt anh Tân gọi điện thoại về nhà để trả nợ tiền cho bọn chúng. Đến 4h sáng ngày 26-8, biết lực lượng Công an đang đi truy tìm, các đối tượng lại chở anh Tân quay lại xã Quảng Hợp cách nhà 300m để anh Tân đi bộ về nhà.

Về số tiền nợ, vào tháng 2-2020 anh Tân có vay của Nguyễn Khắc Ngọc số tiền là 66 triệu đồng nhưng sau đó Ngọc tính cả gốc lẫn lãi là 90 triệu đồng. Khi anh Tân không có tiền trả nợ, Ngọc đã đã rủ Thiết, Tiện và Lợi đến nhà bắt cóc anh Tân để yêu cầu gia đình anh Tân trả nợ thay.

Quá trình điều tra, truy xét, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thiết. Riêng Nguyễn Khắc Ngọc, Lê Huy Lợi và Tiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Quảng Xương kêu gọi 3 đối tượng này ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thái Thanh