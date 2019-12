Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trong các trường học

Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn và Công an TP Sầm Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trong các trường học và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho các em học sinh và người tham gia giao thông, hạn chế vi phạm trật tự ATGT và tai nạn giao thông trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Phụ huynh chờ đón con em trước cổng Trường Tiểu học Quảng Châu.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền được tập trung vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi đội ngay từ đầu năm học; vận động đoàn viên, thanh thiếu niên (TTN) đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; tổ chức ký cam kết cho đoàn viên, TTN chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và xác định đây là tiêu chí để bình bầu, xếp loại thi đua trong năm học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp về chủ đề thi tìm hiểu, diễn đàn về Luật Giao thông đường bộ... Ngoài ra, các đoàn trường THPT, liên đội trường học còn tổ chức kiện toàn các đội TTN xung kích, đội cờ đỏ, đội TTN tự quản ATGT. Trong đó, các đội TTN xung kích, đội TTN tự quản ATGT có nhiệm vụ tham gia đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực cổng trường học trước giờ vào học và sau giờ tan trường; tuyên truyền, vận động đoàn viên, TTN không đi xe đạp hàng 3 trở lên khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện; hướng dẫn phụ huynh học sinh sắp xếp xe thành các hàng khi đi đón con em, không gây ách tắc giao thông tại cổng trường học.

Thực hiện các nội dung trên, nhìn chung, công tác tuyên truyền bảo đảm ATGT trong trường học đã được các nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, có nhiều cách làm sáng tạo, đã tạo được sự đồng thuận cao của học sinh và phụ huynh. Thầy giáo Nguyễn Khắc Hồi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Châu, cho biết: Nhà trường hiện có trên 880 học sinh, trong đó khoảng 50% các em có phụ huynh thường xuyên đưa đón hàng ngày. Trước yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các em, an ninh, trật tự và mỹ quan trước cổng trường học, từ đầu năm học 2019-2020, ban giám hiệu nhà trường đã bàn với hội cha mẹ học sinh xây dựng mô hình cổng trường tự quản về ATGT; đồng thời phối hợp với đoàn thanh niên và Công an phường Quảng Châu triển khai thực hiện. Theo đó, một trong những nội dung được triển khai thực hiện là giải tỏa hàng quán trước cổng trường, sửa chữa, láng bê tông vỉa hè, lòng đường và treo khẩu hiệu... để các bậc phụ huynh biết và thực hiện. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức quán triệt việc triển khai mô hình đến các em học sinh và các bậc phụ huynh thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa và hệ thống liên lạc điện tử của nhà trường. Đến nay, mô hình đã đi vào nền nếp, các bậc phụ huynh đến đón con em đều xếp hàng xe gọn 2 bên đường, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện và người dân tham gia giao thông, trước cổng trường không còn ùn tắc giao thông như trước đây nữa. Cùng với Trường Tiểu học Quảng Châu, mới đây, tại phường Trung Sơn, đoàn thanh niên phối hợp với công an phường, ban giám hiệu các trường tiểu học trên địa bàn phường triển khai mô hình cổng trường tự quản, đảm bảo ATGT. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên và cán bộ công an phường đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các bậc phụ huynh khi đưa đón con em không đi xe vào sân trường mà xếp thành 2 hàng dọc 2 bên đường, bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực cổng trường. Cùng với đó, ban giám hiệu các nhà trường đã phân công giáo viên hướng dẫn học sinh đi theo hàng ra cổng; đồng thời sử dụng loa để tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh đi đón con đúng giờ, nêu cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Được biết, cuối tháng 9-2019, Công an TP Sầm Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho hơn 2.000 em học sinh cùng cán bộ, giáo viên Trường THPT Sầm Sơn và THPT Nguyễn Thị Lợi. Tại chương trình, các em học sinh của 2 trường đã được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông và Công an TP Sầm Sơn phổ biến những kiến thức pháp luật cơ bản về ATGT, các quy tắc bảo đảm ATGT đối với người điều khiển xe máy, xe đạp điện, xe thô sơ và người đi bộ; ý nghĩa các biển báo giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống và văn hóa khi tham gia giao thông...

Có thể khẳng định, với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT trong các trường học, nhất là xây dựng mô hình cổng trường tự quản về ATGT tại một số trường học, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của các em học sinh và các bậc phụ huynh, hình thành nét đẹp văn hóa giao thông tại các trường học, bảo đảm an ninh, trật tự và ATGT trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Bài và ảnh: Lê Duy