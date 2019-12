Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trât tự, phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới

Tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn có chiều dài 213,6 km, với 92 mốc giới, tiếp giáp với 3 huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ (Lào). Đa phần người dân sinh sống dọc biên giới là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế, là điều kiện để các đối tượng tội phạm, bọn phản động lợi dụng để làm việc xấu.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) vận động nhân dân giao nộp súng săn tự chế.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với chính quyền tỉnh Hủa Phăn hoàn thành cắm 92 mốc giới dọc tuyến biên giới. Chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến núi thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân; tổ chức kết nghĩa 17 cặp bản giáp biên. Vận động được 2 tập thể, 85 cá nhân đăng ký bảo vệ đường biên, cột mốc; thành lập được 768 tổ an ninh thôn, bản, với 2.415 thành viên. Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai các Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020”; “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy địa bàn các xã biên giới giai đoạn 2015-2020”; “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2016-2020”; “Giảm nghèo nhanh và bền vững 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”... Các đồn biên phòng thường xuyên cử các tổ, đội công tác xuống địa bàn, thực hiện 4 cùng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc” với bà con. Từ năm 2014 đến nay, BĐBP đã tổ chức được 20 hội nghị, 4.250 buổi tuyên truyền pháp luật cho 236.215 lượt người nghe; thành lập 5 câu lạc bộ pháp luật; tổ chức 15 lớp tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho 628 lượt người tham gia. Bên cạnh đó còn mở 4 lớp dạy tiếng Mông, 8 lớp dạy tiếng Lào cho trên 300 lượt cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đóng quân ở các huyện biên giới tham gia. Qua công tác tuyên truyền, đã vận động được 714 người có quan hệ thân tộc hai bên biên giới ở 46 bản người Mông cam kết không vượt biên sang Lào theo phỉ, không di cư tự do và truyền đạo trái phép; 101 hộ, với 618 người có ý định di cư yên tâm ở lại làm ăn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, nhận thức của đồng bào trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn biên giới được nâng lên; tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Từ năm 2014 đến nay, BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công 34 chuyên án, 207 kế hoạch nghiệp vụ, triệt phá 34 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, với 80 bánh heroin, hơn 100.000 viên ma túy tổng hợp, 20 kg ma túy đá, 22 kg nhựa quả thuốc phiện, 220 kg quả thuốc phiện và nhiều tang vật có giá trị khác... qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Bài và ảnh: Thiện Nhân