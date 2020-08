Đấu tranh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng với nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính khác nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Công an huyện Như Xuân hỏi cung đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn.

Trong đó, một số đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ số, mạng internet để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến, kết nối mở rộng mạng lưới, phạm vi đánh bạc với các đối tượng địa bàn tỉnh ngoài, kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Điều này đã gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc triệt phá, truy quét.

Để chủ động đấu tranh với tệ nạn cờ bạc nói chung và đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet nói riêng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đánh bạc ảnh hưởng đối với đời sống, kinh tế, trật tự an toàn xã hội và đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật. Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng làm trong sạch địa bàn, giữ gìn ANTT ở địa phương. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các lĩnh vực liên quan; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, loại bỏ sim rác, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng. Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi rửa tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thanh toán điện tử, việc cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua website, trò chơi trực tuyến....

Đồng thời, rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện có nguy cơ cao tiềm ẩn tội phạm đánh bạc để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận; tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ổ nhóm, điểm, tụ điểm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm, sới bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, gây bức xúc trong Nhân dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt trên 100 vụ, xử lý gần 500 đối tượng liên quan đến các hành vi đánh bạc, lô đề; trong đó trên 10 vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Điển hình, ngày 10-8-2020, Công an huyện Như Xuân đã tiến hành khám xét các đại lý và bắt giữ 5 đối tượng là chủ các đại lý của đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng internet gồm: Văn Huy Trường, sinh năm 1999; Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1992, đều trú ở thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn); Lê Văn Tùng, sinh năm 1994 ở xã Quảng Đức (Quảng Xương); Ngô Sỹ Tuấn, sinh năm 1993 ở phường Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) và Phạm Văn Hùng, sinh năm 1992, ở xã Quảng Ninh (Quảng Xương). Quá trình khám xét, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 máy tính xách tay, 5 bộ máy tính để bàn, 34 điện thoại di động, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng internet của các đối tượng trong đường dây đánh bạc này. Mới đây nhất, Công an huyện Thọ Xuân đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn do Phạm Văn Minh, sinh năm 1965 ở tiểu khu 1, thị trấn Thọ Xuân cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng công an, từ tháng 1-2020, Phạm Văn Minh đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook hoặc zalo với tổng lượng tiền khoảng 1 triệu đồng/lần. Với thủ đoạn này, Minh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 300 triệu đồng...

Để đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc nói chung và đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet nói riêng, trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức để mọi người dân không tham gia cờ bạc và vận động người thân không tham gia tệ nạn này; chủ động phát hiện, lên án, tố giác tệ nạn cờ bạc. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, ổ nhóm, các sới bạc chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm lô đề, cá độ bóng đá đang hoạt động phức tạp để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn; khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đã bắt giữ liên quan đến hoạt động đánh bạc để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương