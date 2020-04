Đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn dịch

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết nhiều vấn đề về an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an toàn các khu cách ly tập trung, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đảm bảo tốt tình hình ANTT trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng công an tăng cường kiểm tra việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Ảnh: Quốc Hương

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu lây lan, lực lượng công an tỉnh không chỉ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà còn làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Xác định tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an huyện Thiệu Hóa đã duy trì đảm bảo quân số thường trực vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch, vừa tập trung làm tốt công tác bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa cho biết: Trong những ngày qua, Công an huyện đã duy trì đảm bảo quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài việc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, công an huyện còn phân công, bố trí CBCS các đội công tác theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách trực tiếp phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát từng nhà, từng hộ dân ở các thôn, xóm trên địa bàn các xã, thị trấn để lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các bệnh nhân từ ổ dịch của Bệnh viện Bạch Mai để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là ban đêm nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Ngoài ra, công an huyện đã tăng cường 30 CBCS phối hợp với công an các xã, thị trấn và các ngành chức năng của huyện thành lập các tổ công tác tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức, tụ điểm vui chơi, giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ... không thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Cùng với công tác phòng chống dịch, Công an huyện Thiệu Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; tuyên truyền, cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức tuần tra nhân dân, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, ma túy... Từ cuối tháng 1-2020 đến nay, Công an huyện Thiệu Hóa đã xử lý 3 vụ trộm cắp tài sản; 2 vụ buôn bán chất ma túy; 1 vụ đánh bạc; 7 vụ cố ý gây thương tích...

Để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo chức năng nhiệm vụ, triển khai các biện pháp, công tác phòng, chống dịch bệnh không chỉ trong lực lượng công an mà còn phối hợp với các cấp, các ngành phục vụ yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng đối với lực lượng công an, công tác phòng, chống dịch được triển khai song song với công tác đảm bảo ANTT, quản lý Nhà nước về ANTT theo chức năng nhiệm vụ của mình. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã quán triệt trong CBCS nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan cũng không hoang mang. Trên tinh thần đó, CBCS công an tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết nhiều vấn đề về ANTT tại cơ sở, phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an toàn các khu cách ly tập trung, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đảm bảo tốt tình hình ANTT trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, đối với các đơn vị, địa phương quản lý trại giam, nhà tạm giữ, lực lượng công an đã thực hiện tốt việc giam giữ, cách ly ngay đối tượng mới đưa vào, không để những đối tượng này lây lan dịch bệnh, quản lý việc thăm nuôi. Đơn vị Cảnh sát kinh tế phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh nâng giá hàng, gây phức tạp về ANTT. Cùng với đó, lực lượng công an còn phối hợp với quân đội, y tế và các ngành chức năng bố trí lực lượng, thành lập các tổ, chốt công tác thường trực 24/24h tại các khu vực cách ly để kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các điểm cách ly. Trong đó, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT; không để người không có nhiệm vụ ra vào khu vực cách ly và người đang cách ly ra ngoài khu vực khi chưa được cho phép của cấp có thẩm quyền.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trong gần 4 tháng qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp các ngành chức năng triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tuyến biên giới, tuyến biển, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Tiếp tục rà soát những vấn đề tiềm ẩn phức tạp trước thềm đại hội đảng các cấp, phối hợp với lực lượng biên phòng, quân sự, hải quan nắm tình hình triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh tuyến biên giới, tuyến biển, đặc biệt là tình hình người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu phục vụ công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính đến ngày 16-4-2020, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 126 trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19. Trong đó, trực tiếp xử phạt 15 trường hợp với tổng số tiền 154 triệu đồng; tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt 7 trường hợp với tổng số tiền 43 triệu đồng; điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 lừa bán khẩu trang qua mạng facebook để chiếm đoạt tài sản... Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp nắm, tham mưu, giải quyết tốt tình hình, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó tập trung trấn áp mạnh mẽ các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên huyện, liên tỉnh; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; các tụ điểm tệ nạn ma túy, đánh bạc... Điển hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tĩnh Gia đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 8 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; Công an huyện Yên Định triệt xóa ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn, bắt quả tang 20 đối tượng, thu giữ 800 triệu đồng...

Được biết, thời gian này, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly tỉnh, huyện, xã; phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, theo dõi công dân cách ly y tế tại nhà; chỉ đạo xử lý các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác quản lý tại các cơ sở cách ly; đồng thời tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với những nỗ lực trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa đang góp phần quan trọng chung tay cùng cả hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cuộc sống yên vui và hạnh phúc cho nhân dân.

Quốc Hương