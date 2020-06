Công an TP Thanh Hóa bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng

Ngày 10-6-2020, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cường, sinh năm 1999, ở số nhà 455 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa về hành vi cướp tài sản...

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cường.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo: Rạng sáng ngày 6-6-2020, tại cửa hàng vàng Ngọc Nhi ở số nhà 260 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn,TP Thanh Hóa, do chị Phan Thị Lan, sinh năm 1981 làm chủ, bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm tài sản. Do bị ông Võ Duy Chúc và bà Hoàng Thị Vang (là chủ nhà cho chị Lan thuê nhà bán vàng) phát hiện nên đối tượng đã chống trả, dùng dao khống chế ép ông Chúc mở cửa nhà để tẩu thoát. Trong lúc giằng co, đối tượng đã dùng dao gây thương tích cho ông Chức và bà Vang, sau đó đập vỡ kính cửa hàng lấy đi khoảng 2 cây vàng loại 10k rồi tẩu thoát.

Nhận thấy đây là vụ án xảy ra có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng đã có giai đoạn chuẩn bị phạm tội rất kỹ lưỡng, có hành động liều lĩnh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Tang vật thu được.

Sau 8 giờ điều tra, truy xét nhanh Công an TP Thanh Hóa đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng chính là Nguyễn Ngọc Cường, sinh năm 1999, ở số nhà 455 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa. Đối tượng đang điều trị nối gân tay tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do khi dùng hung khí đập phá cửa kính của cửa hàng để lấy vàng đã bị đứt tay. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện Cường đã thay đổi họ tên làm hồ sơ bệnh án để đối phó với lực lượng công an.

Tại Cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, giao nộp 23 dây chuyền vàng là vật chứng của vụ án cho cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thái Thanh