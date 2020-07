Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vụ việc phóng viên tống tiền Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-7, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND tỉnh, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tại buổi họp báo. Trong đó có 2 phóng viên của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp là Phạm Văn Ân (sinh năm 1988), trú tại thôn 2, xã Long Anh và Lê Doãn Tài (1985), trú tại 15/149 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa). Hai phóng viên này bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 7-7-2020 với tội danh "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến một lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn. Bên cạnh 2 phóng viên nêu trên, liên quan đến vụ việc còn có 4 bị can cũng bị khởi tố về tội "cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải 1 video clip tố ông H.Đ.T, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) nhận hối lộ. Ngay sau đó, Công an thị xã Nghi Sơn và Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra. Thu Vui

