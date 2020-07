Công an thị xã Nghi Sơn: Bắt đối tượng chuyên trộm cắp trâu bò

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Điền, sinh năm 1980 ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, chuyên trộm cắp trâu bò trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Đối tượng Hoàng Văn Điền bị công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ.

Từ cuối tháng 5-2020 đến nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp trâu bò, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nhiều gia đình mất cả chuồng bò (2-3 con) với tổng giá trị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trước tình hình đó, Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lập án đấu tranh và phát hiện Hoàng Văn Điền chính là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trâu bò.

Ngày 1-6-2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt quả tang Hoàng Văn Điền đang vận chuyển 1 con trâu vừa trộm cắp được trên địa bàn xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Điền khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp trâu bò trên địa bàn huyện thị xã Nghi Sơn. Hiện Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Điền và tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

Thái Thanh