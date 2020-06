Công an thị trấn Hồi Xuân bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn

Công an thị trấn Hồi Xuân tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn tham gia giữ gìn ANTT.

Thị trấn Hồi Xuân được thành lập ngày 1-12-2019 theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hồi Xuân vào thị trấn Quan Hóa và đổi tên thị trấn Quan Hóa thành thị trấn Hồi Xuân. Sau sáp nhập, thị trấn Hồi Xuân có 72,81km2 diện tích tự nhiên, 1.816 hộ, 7.342 nhân khẩu, nằm giáp ranh với các xã Nam Xuân, Phú Nghiêm, Phú Xuân (Quan Hóa) và các huyện Bá Thước, Quan Sơn. Do địa hình rộng, đông đồng bào dân tộc sinh sống và nằm giáp ranh với nhiều đơn vị, địa phương nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp.

Để giữ vững ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, ngày 21-12-2019, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động, bố trí 7 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an thị trấn. Đây là những CBCS có trình độ, năng lực, tâm huyết và tận tụy với công việc.

Ngay sau khi được triển khai và đảm nhận các chức danh, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công an thị trấn Hồi Xuân đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị trấn tập trung mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đảm bảo ANTT, trật tự công cộng trên địa bàn.

Là lực lượng chủ công, nòng cốt, Công an thị trấn Hồi Xuân đã tăng cường công tác nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn quản lý, phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện “4 cùng” với Nhân dân. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; tăng cường lực lượng quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Do chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ và tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thị trấn nên chỉ sau một thời gian ngắn, Công an thị trấn Hồi Xuân đã liên tiếp đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc phức tạp về ANTT. Điển hình như: Ngày 1-1-2020, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an thị trấn Hồi Xuân đã có mặt giải quyết kịp thời vụ gây rối trật tự công cộng giữa nhân viên và khách tại một quán karaoke trên địa bàn khu 5, thị trấn Hồi Xuân. Ngày 20-2-2020, Công an thị trấn Hồi Xuân đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1962), ở khu 4, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa đang tàng trữ trái phép ma túy. Đây là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Cùng với công tác đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, Công an thị trấn Hồi Xuân đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm. Trong đó, đã tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi 4 khẩu súng tự chế; giải quyết điểm nóng về trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ huyện; kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 1 chủ hộ kinh doanh lưu trú cho người nước ngoài ở qua đêm không khai báo tạm trú 1.250.000 đồng...

Thượng úy Lê Đình Hòa, Trưởng Công an thị trấn Hồi Xuân cho biết: Thời gian đầu mới về nhận công tác, anh em trong đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền; sự hướng dẫn tận tình về nghiệp vụ của Công an huyện Quan Hóa, Công an thị trấn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các mặt công tác, tiếp cận địa bàn, tập trung giải quyết những vấn đề nóng, nổi cộm. Bước đầu, đã đạt được những kết quả nhất định, nhận được sự phản ánh tích cực từ cấp ủy, chính quyền, nhiều lời động viên, chia sẻ của Nhân dân thị trấn. Sự động viên, ghi nhận của bà con Nhân dân là động lực cho CBCS trong đơn vị tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những cố gắng, nỗ lực của Công an thị trấn Hồi Xuân đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đình Hợp

(Công an tỉnh)