(Baothanhhoa.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ ra quân, tăng cường hơn 1.000 đồng chí là lãnh đạo và CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến 7 huyện, thị xã, thành phố trọng điểm về ANTT phối hợp với các lực lượng tại chỗ bảo đảm tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

{publishtime} {title} {lead} {title} Công an Thanh Hoá tăng cường hơn 1.000 CBCS đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ ra quân, tăng cường hơn 1.000 đồng chí là lãnh đạo và CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến 7 huyện, thị xã, thành phố trọng điểm về ANTT phối hợp với các lực lượng tại chỗ bảo đảm tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 20-1 đến ngày 25-1-2020 (tức 26 tháng Chạp đến ngày mùng 1 Tết), lực lượng tăng cường cơ sở sẽ có mặt tại các địa bàn cơ sở và được chia thành 3 đợt. Đợt 1 và đợt 2 sẽ tăng cường 700 CBCS đến địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, các huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Thọ Xuân. Đợt 3 tăng cường 200 CBCS đến 20 phường thuộc địa bàn TP Thanh Hóa. Nhiệm vụ của lực lượng tăng cường là phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố và công an xã, thị trấn, các lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, đấu tranh trấn áp tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo. Phối hợp tuyên truyền cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh, tố giác; tổ chức tuần tra nhân dân đảm bảo ANTT; tham mưu giải quyết các vụ việc về ANTT tại cơ sở, không để xảy ra tình hình phức tạp. Riêng trong đêm giao thừa, Giám đốc Công an tỉnh sẽ thành lập 8 tổ giám sát để tổ chức giám sát lưu động tất cả các địa bàn để kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị công an trong tỉnh tập trung toàn lực lượng để giữ vững ANTT, không để xảy ra đốt pháo trong đêm giao thừa. Mai Hà

