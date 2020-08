Công an Thanh Hóa: Nhanh chóng làm rõ đối tượng giả danh cán bộ Cục Báo chí

Ngày 19-8, có người xưng là nhà báo, công tác tại Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đến chúc mừng Công an tỉnh Thanh Hoá nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020).

Đối tượng Trịnh Ngọc Tuyên khai nhận tại cơ quan công an.

Sau khi đối tượng này đăng tải hình ảnh đang tặng hoa đồng chí Giám đốc Công an tỉnh lên mạng xã hội, một số phóng viên báo chí có ý kiến nghi vấn đối tượng này giả mạo cán bộ của Cục Báo chí. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ những thông tin trên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xác minh, làm rõ lai lịch của đối tượng này là Trịnh Ngọc Tuyên (SN 1984), trú tại xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Xác minh tại Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, xác định Trịnh Ngọc Tuyên không phải là cán bộ của Cục này, đồng thời Cục Báo chí cũng có công văn nêu rõ cơ quan không cử cán bộ đi chúc mừng Công an các địa phương và đề nghị Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng đã giả danh cán bộ Cục Báo chí nêu trên.

Thẻ nhà báo mà Trịnh Ngọc Tuyên khai nhận đã làm giả để hoạt động.

Ngày 21-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập đối tượng Trịnh Ngọc Tuyên đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận: Bản thân không công tác tại Cục Báo chí hoặc bất kỳ cơ quan báo chí nào, mà đã tự xưng là cán bộ đang công tác tại Cục Báo chí để liên hệ công việc với các tổ chức, cá nhân.

Việc mạo danh cán bộ Cục Báo chí đến tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Thanh Hóa của Trịnh Ngọc Tuyên nhằm mục đích “củng cố niềm tin” để các phóng viên, nhà báo, các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tin tưởng Trịnh Ngọc Tuyên là nhà báo, đang công tác tại Cục Báo chí để đối tượng dễ bề hoạt động với danh nghĩa nhà báo với mục đích cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đình Hợp