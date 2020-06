Công an Thanh Hóa bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 22.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 22-6-2020, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã gặp mặt, động viên và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án.

Trước đó, ngày 19-6-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá Chuyên án 520M, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia gồm: N.V.M, sinh năm 1980; H.V.B, sinh năm 1988; L.V. Đ, sinh năm 1999 đều trú ở huyện Bá Thước và L.P.Q, sinh năm 1993 trú ở huyện Quan Hóa.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 22.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) có trọng lượng trên 2 kg, 1 xe ô tô biển kiểm soát 36C - 30.767 là phương tiện để các đối tượng vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ. Khám nhà các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 1 quả lựu đạn, 2 thanh gươm cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật thu được.

4 đối tượng đều nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Đây là đường dây khép kín, hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt, bọn chúng phân công vài trò rõ ràng trong từng chuyến hàng, có đối tượng cảnh giới, dò đường, áp tải bảo vệ hàng, thường xuyên sử dụng biển kiểm soát giả để vận chuyển ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 18 giờ ngày 19-6-2020, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh bắt quả tang các đối tượng nói trên cùng tang vật. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào để tiếp tục bắt giữ các đối tượng khác trong đường dâu mua bán vận chuyển ma túy này.

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ tham gia Ban chuyên án trong việc điều tra, làm rõ và đấu tranh bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời tới lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy đặc biệt là trên tuyến biên giới, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thái Thanh