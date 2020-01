(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Tĩnh Gia vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Cường, sinh năm 1994 ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm...

{title} Công an huyện Tĩnh Gia: Bắt đối tượng mua bán 15,8 kg pháo nổ

Công an huyện Tĩnh Gia vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Cường, sinh năm 1994 ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm...

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hinh, tổ công tác của đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Tĩnh Gia đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Cường đang bán 11,6kg pháo. Khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Cường, Công an huyện Tĩnh Gia đã thu giữ 4,2 kg pháo.

Theo lời khai của Hoàng Văn Cường thì số pháo nói trên đựơc Cường mua từ Trung Quốc về bán trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thái Thanh

Thái Thanh