Công an huyện Thọ Xuân xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải

Để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải, thời gian qua, lực lượng công an huyện Thọ Xuân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tải trọng phương tiện, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng trên các tuyến đường.

Lực lượng Công an huyện Thọ Xuân kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông nhằm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Huyện Thọ Xuân hiện có gần 300 xe ô tô tải các loại và 18 doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, vật liệu xây dựng. Đây là địa phương có số lượng mỏ đất, mỏ đá và bãi tập kết cát lớn thứ 2 của tỉnh. Do đó, lưu lượng xe ô tô tải chở đất, cát tham gia lưu thông trên các tuyến đường của huyện khá lớn. Tại nhiều vị trí, có thời điểm các đối tượng đổ đất cạp rộng đường đê để lưu thông xe vượt quá tải trọng cho phép. Mặt khác, số lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện khá nhiều. Hằng ngày, một lượng lớn xe ô tô tải trọng lớn trung chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng như: Đất, đá, cát, sỏi... thường xuyên chạy qua địa bàn huyện. Các xe tải trọng lớn, đặc biệt là xe chở quá tải trọng hoạt động liên tục khiến nhiều tuyến giao thông phải “oằn mình” gánh chịu, dẫn đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng, gây mất an toàn giao thông...

Trước tình hình đó, Công an huyện Thọ Xuân đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về tải trọng phương tiện cho các chủ doanh nghiệp, các lái xe, đồng thời cho ký cam kết không vi phạm tải trọng khi lưu thông trên đường. Bên cạnh đó, công an huyện đã bố trí tổ tuần tra, kiểm soát 24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần nhằm phát hiện xử lý các phương tiện vận tải vi phạm tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe, kiểm tra trọng tải xe lưu động bảo đảm không còn ô tô tải tự cơi nới thành thùng trái phép hoạt động trên địa bàn. Trung tá Lê Xuân Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thọ Xuân cho biết: Nhằm kiểm tra, kiểm soát các xe chở quá tải, quá khổ trên địa bàn huyện, thời gian qua, Công an huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm. Ngoài việc lắp đặt khung ngăn tải trọng, Công an huyện Thọ Xuân triển khai lắp đặt 13 camera tại các tuyến đường vào các mỏ khai thác cát. Những hình ảnh xe ô tô tải vận chuyển cát sẽ được camera ghi lại và truyền về phòng trực của đội cảnh sát giao thông để theo dõi, thống kê và xử lý các xe vi phạm, cũng như xử lý nguội đối với các trường hợp vi phạm khi lực lượng chức năng không có mặt. Ngoài ra, Công an huyện Thọ Xuân còn tăng cường công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Trong năm 2019 và gần 3 tháng năm 2020, công an huyện đã phát hiện, xử lý trên 100 trường hợp xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành, thùng xe, phạt trên 800 triệu đồng, tước gần 10 giấy phép lái xe.

Trung tá Lê Xuân Tuân cho biết thêm, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng các công trình giao thông, trong thời gian tới, Công an huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm quy định tải trọng xe đến các chủ phương tiện, lái xe, cơ sở kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và chủ bến bãi trên địa bàn; tập trung điều tra cơ bản, rà soát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm thường xuyên có hoạt động của các phương tiện quá tải, quá khổ; lập danh sách các doanh nghiệp vận tải thường xuyên vi phạm để chủ động phân công trách nhiệm, địa bàn, khu vực cho từng cán bộ, chiến sĩ kiểm tra xử lý. Bên cạnh đó, các chủ phương tiện cần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, không xếp hàng, chở hàng vượt trọng tải cho phép của phương tiện vận tải, chở hàng quá tải trọng cho phép của cầu, đường bộ; không tự ý cơi nới thành, thùng xe; không cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế; chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trọng tải phương tiện theo yêu cầu của các lực lượng chức năng khi được kiểm tra...

Bài và ảnh: Lê Quốc