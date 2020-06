Công an huyện Thọ Xuân: Liên tiếp bắt 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

Thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy, từ đầu tháng 6-2020 đến nay, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý...

3 đối tượng (từ trái qua phải: Mừng, Hưng, Nam) tàng trữ ma túy bị Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ.

Điển hình, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang Lê Xuân Mừng, sinh năm 1976 ở xã Xuân Hồng đang tàng trữ 0,180g heroin.

Tiếp đó, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ dối tượng Trịnh Minh Hưng, sinh năm 1981 ở xã Xuân Trường, đang mang 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá đi tiêu thụ tại thị trấn Thọ Xuân. Khám xét nơi ở của Hưng, lực lượng Công an thu giữ thêm 1 gói ma túy đá được giấu khá kĩ tại giỏ quần áo. Tại cơ quan Công an, Trịnh Minh Hưng khai nhận đã mua ma túy đá từ TP Thanh Hóa về Thọ Xuân bán các đối tượng nghiện.

Mới đây nhất, ngày 22-6 Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang Dương Đình Nam, sinh năm 1993 ở xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa đang tàng trữ 2 ống nhựa đựng đầy hêroin.

Cũng trong tháng cao điểm phòng chống ma túy lần này, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiến hành rà soát, kiểm tra tình trạng nghiện của các đối tượng điều trị Methadone để phục vụ công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức tuần tra nhân dân phát hiện 17 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Thái Thanh