Công an huyện Thọ Xuân: Bắt 1 vụ tổ chức sử dụng ma túy và 1 vụ đánh bạc

Sau một thời gian điều tra, xác minh, mới đây Công an huyện Thọ Xuân đã phá một chuyên án ma túy và triệt xóa một ổ nhóm dánh bạc dưới hình thức “3 cây cầm chương”.

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân, qua công tác điều tra, nắm tình hình và được quần chúng nhân dân giúp đỡ, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân gồm: Lê Hữu Thành, sinh năm 1999; Lê Đình Chi, sinh năm 2001; Lê Hữu Nghị, sinh năm 1989; Lê Hữu Thắng, sinh năm 1999 đều ở xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân; Phan Thị Bích Ngọc, sinh năm 2005 ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Y Liễu, sinh năm 2002 ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá đã qua sử dụng, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, cả 6 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng đánh bạc tại trang trại của Lê Duy Tuấn.

Mới đây nhất ngày 22-4, Công an huyện đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức “3 cây” của lê Duy Tuấn, sinh năm 1988 ở xã Xuân Phong. Tại chỗ, lực lượng công an đã bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ gần 15 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Thanh