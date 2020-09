Công an huyện Quảng Xương bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối TTCC

Sau một thời gian tích cực điều tra, xác minh, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 5 đối tượng đều trú ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương về hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC).

Các đối tượng bị bắt giam trong vụ gây rối TTCC trên địa bàn xã Quảng Nham.

Theo đó, 5 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Phạm Văn Vụ, sinh năm 2002; Trần Văn Cường, sinh năm 1999; Phạm Văn Duy, sinh năm 2001; Trần Văn Thọ, sinh năm 1999 và Lê Văn Kiên, sinh năm 1998 đều ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Kết quả điều tra ban đầu: Khoảng 17h30 ngày 2-9-2020, do mâu thuẫn từ trước, Phạm Văn Vụ đã cầm đầu một nhóm thanh niên khác mang theo dao, gậy, gạch đá đuổi đánh, chém nhau với nhóm của Trần Văn Cường. Do yếu thế, nhóm của Phạm Văn Vụ bị nhóm của Trần Văn Cường đuổi đánh phải bỏ chạy.

Khi phát hiện sự việc, một số người dân trên địa bàn xã Quảng Nham vào can ngăn, trong đó có anh Trần Văn Thạo, sinh năm 1974 ở thôn Hải, xã Quảng Nham trong lúc can ngăn đã bị đánh gây thương tích vào đầu gối phải, vào tay và vào mặt. Sự việc trên đã gây náo loạn, làm mất ANTT xã Quảng Nham.

Trước sự việc trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Quảng Xương tích cực điều tra, làm rõ. Đến ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can 11 đối tượng, bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên; 6 đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thái Thanh