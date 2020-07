Công an huyện Quan Hóa triệt phá điểm chuyên chế tạo súng và đạn tự chế

Sáng 2-7, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết vừa triệt phá điểm chuyên chế tạo súng và đạn tự chế, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Lương Văn Vượt và tang vật vụ án.

Theo đó, sau một thời gian lập án đấu tranh, ngày 1-7, Công an huyện Quan Hóa đã phối hợp với Công an thị trấn Hồi Xuân khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Văn Vượt (SN 1962), trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 3 nòng súng, hơn 8kg bi sắt, 1.500 hạt nổ, trên 4kg tiền chất thuốc nổ, lưu huỳnh, diêm sinh và nhiều tang vật khác có liên quan đến việc chế tạo súng, đạn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lương Văn Vượt khai nhận: Trước nhu cầu sử dụng súng tự chế của người dân trên địa bàn để săn bắn, Lương Văn Vượt đã mua các bộ phận dùng để chế tạo súng (tự chế) và mua bi sắt, các tiền chất thuốc nổ để bán cho người dân. Mỗi khẩu súng tự chế đối tượng bán với giá 500.000đ và bi sắt bán với giá 20.000đ/100gram.

Quan Hóa là địa bàn vùng núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, nhiều người dân trên địa bàn vẫn còn thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn thú rừng... Thực hiện Pháp lệnh về “Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”, những năm qua Công an huyện Quan Hóa đã tuyên truyền, vận động giao nộp và thu hồi hàng nghìn súng tự chế các loại để phòng ngừa tội phạm, ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều người lén lút sản xuất, chế tạo, tàng trữ và sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp đến ANTT. Hành vi của Lương Văn Vượt cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đình Hợp