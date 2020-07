Công an huyện Quan Hóa bắt đối tượng tàng trữ trái phép các chất ma túy

Ngày 8-7, Công an huyện Quan Hóa cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” của Phạm Văn Chuyển (SN 1972) trú tại bản Páng, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Văn Chuyển và tang vật vụ án.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, chiều 29-6 Công an huyện Quan Hóa phối hợp với Công an xã Phú Thanh bắt quả tang Phạm Văn Chuyển đang có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 16 viên hồng phiến, 12 gói nhỏ nilon bên trong chứa chất bột màu trắng (đối tượng khai là heroin) và một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Chuyển khai nhận tất cả số tang vật trên đều là ma túy vừa được đối tượng mua về để sử dụng dần.

Đình Hợp