{publishtime} {title} {lead} {title} Công an huyện Như Xuân phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang không phép Công an huyện Như Xuân vừa phối hợp với Đội QLTT số 13 và Công an thị trấn Yên Cát phát hiện phía sau cửa hàng vật tư nông nghiệp Hoa Tuấn, có địa chỉ tại khu phố 4, thị trấn Yên Cát đang có hoạt động sản xuất khẩu trang, loại khẩu trang 4 lớp màu xanh do Nguyễn Thị Hiên làm đại diện. Công an làm việc với chủ cơ sở sản xuất khẩu trang. Tại thời điểm kiểm tra, có 13 máy may công nghiệp và 12 lao động đang trực tiếp sản xuất khẩu trang 4 lớp màu xanh. Qua kiểm tra xác minh, Nguyễn Thị Hiên không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ cần thiết liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang, đồng thời không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến sản xuất kinh doanh của cơ sở. Công an huyện Như Xuân đã tiến hành lập biên bản sự việc và niêm phong toàn bộ gần 5.000 chiếc khẩu trang đã hoàn thiện cùng 1,8kg phôi khẩu trang, 35,7 kg bán thành phẩm, đồng thời giữ nguyên tại cơ sở 13 máy may công nghiệp để điều tra xác minh. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Như Xuân phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Dương Bích

Dương Bích