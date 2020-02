Công an huyện Ngọc Lặc xử lý hàng chục trường hợp đăng tin sai sự thật về virus Covid - 19

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook về Covid – 19, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Công an huyện Ngọc Lặc gọi hỏi, giáo dục L.V.C.

Cụ thể, ngày 14-2, Công an huyện Ngọc Lặc ra quyết định xử lý 2 trường hợp là L. N. Q và L.V. C là học sinh trường THPT Lê Lai đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên trang facebook “Bé Cường” và “tam Tẩu”. Tại cơ quan công an, Q và C đều thừa nhận hành vi sai trái của mình, tự nguyện xóa bỏ bài viết sai sự thật trên.

Công an huyện Ngọc Lặc đã ra quyết định xử phạt bằng hình thức cảnh cáo và thông báo về địa phương và trường học để có hình thức quản lý, giáo dục.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện tài khoản facebook của một số cá nhân đang sinh sống trên địa bàn huyện đã đăng tải, chia sẻ các bài viết sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Ngoài một số trường hợp đi làm xa, không có mặt tại địa phương, các trường hợp còn lại, Công an huyện đã trực tiếp làm việc với gia đình, người thân, yêu cầu gỡ bỏ ngay các bài viết có nội dung sai sự thật.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, biết chọn lọc và tiếp nhận những thông tin chính thống từ các cơ quan báo chí và những cơ quan có thẩm quyền cung cấp, không nên chia sẻ, đăng tải các bài viết không có căn cứ về dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Thái Thanh