Công an huyện Nga Sơn tiếp tục xử lý 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch nCoV

Sáng 3-2, Công an huyện Nga Sơn đã tiếp tục phát hiện và triệu tập Trương Yến L (sinh năm 2006) để điều tra, làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về về dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Trương Yến L cùng người giám hộ tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, tối 2-2, Trương Yến L (sinh năm 2006, quê quán và trú tại xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn) đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình với nội dung: “Nga Thiện đã có người bị virus corona”. Nội dung này sau đó đã nhận được khá nhiều lượt bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên địa bàn xã Nga Thiện và huyện Nga Sơn.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Nga Sơn xác định đây là thông tin thất thiệt, hoàn toàn bịa đặt do cá nhân Trương Yến L tự đưa lên. Sáng 3-2, Công an huyện Nga Sơn đã triệu tập đối tượng này cùng người giám hộ để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, Trương Yến L thừa nhận đó là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, do thiếu hiểu biết nên mới đăng tải trên facebook cá nhân. Công an huyện Nga Sơn đã yêu cầu Trương Yến L gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin, cam kết không đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xấu, tiêu cực ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là về dịch nCoVgây hoang mang dư luận.

Nội dung bịa đặt mà Trương Yến L đã đăng tải. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Công an huyện Nga Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đây là trường hợp thứ 2 bị Công an huyện Nga Sơn xử lý vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch nCoV. Trước đó, vào ngày 31-1, Công an huyện Nga Sơn đã xử lý Mai Thị Thu, sinh năm 1999; quê quán xã Nga Yên, huyện Nga Sơn do hành vi đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt trên mạng xã hội facebook về dịch nCoV.

Thời gian quan, bằng nhiều hình thức, Công an huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo công dân trên toàn địa bàn không nên đăng tải những thông tin không chính xác, bịa đặt gây hoang mang dư luận, nhất là về dịch nCoV, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch cũng như tình hình an ninh trật tự hiện nay. Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

M.C