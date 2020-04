Công an huyện Nga Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản

Công an huyện Nga Sơn vừa điều tra, xác minh và bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.

2 đối tượng Đỗ Văn Hải (phải) và Trịnh Văn Thắng cùng tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 11-4-2020, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của bà M.T.N, sinh năm 1970, ở xã Nga Phượng về việc bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy cướp giật một túi xách bên trong có gần 6 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản, giấy tờ tùy thân khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nga Sơn đã nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh và truy bắt các đối tượng gây án. Qua các tài liệu và hình ảnh khai thác từ camera an ninh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nga Sơn đã xác định thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên là Đỗ Văn Hải, sinh năm 1989 và Trịnh Văn Thắng, sinh năm 1999 đều ở xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.

Đây là 2 đối tượng đã từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội cướp, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác vận động, đến ngày 15-4, Trịnh Văn Thắng và Đỗ Văn Hải đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng: Do không có tiền mua ma tuý sử dụng nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi phát hiện bà M.T.N đi từ chợ huyện Nga Sơn về nhà thì các đối tượng “bám theo”. Đến khu vực đường vắng người, 2 đối tượng đã áp sát cướp giật chiếc túi xách khiến bà N ngã xuống đường và bị thương tích.

Hiện Công an huyện Nga Sơn đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Văn Thiện