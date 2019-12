Công an huyện Mường Lát chủ động phòng, chống tội phạm ma túy

Huyện Mường Lát có trên 100 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trên địa bàn huyện có nhiều đường mòn, đường tiểu ngạch và lối mở là điều kiện thuận lợi cho tội phạm ma túy mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Hơn nữa, do trình độ dân trí, nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế nên dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng, tiếp tay cho chúng hoạt động. Vì vậy, những năm qua Công an huyện Mường Lát luôn phải nỗ lực không ngừng để phòng, chống và kiềm chế loại tội phạm này.

Công an huyện Mường Lát hỏi cung đối tượng buôn bán ma túy .

Theo Thượng tá Lò Minh Đức, Trưởng Công an huyện Mường Lát, tội phạm ma túy móc nối, liên kết với nhau hình thành nhiều đường dây khép kín mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào vào nội địa với thủ đoạn vận chuyển, cất giấu ma túy ngày càng tinh vi; lợi dụng đường mòn, lối tắt, giao thông hiểm trở nên rất khó cho lực lượng chức năng. Trong khi đó, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy (PCMT) còn mỏng; phương tiện, trang thiết bị còn nhiều hạn chế.

Đối mặt với nhiều thách thức, song lực lượng công an huyện Mường Lát luôn quyết tâm đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy bằng việc xây dựng kế hoạch, biện pháp tăng cường đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ma túy này. Thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Mường Lát đã triển khai nhiều đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCMT huyện mở các lớp tập huấn cho các già làng, người có uy tín và lực lượng công an viên các nội dung về tình hình công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và các biện pháp ngăn chặn... Đồng thời, tổ chức lực lượng cán bộ bám sát địa bàn để nắm diễn biến, tình hình hoạt động của các đối tượng, đầu mối cung cấp ma túy để chủ động xây dựng kế hoạch triệt phá, đặc biệt là địa bàn phức tạp về ma túy, như các xã: Trung Lý, Nhi Sơn, Tam Chung. Qua đó, cùng với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật PCMT, công tác cai nghiện, triệt phá các tụ điểm “nóng” về ma túy. Phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quan thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; thường xuyên giao ban, trao đổi kinh nghiệm với nước bạn; song song với việc đẩy mạnh vận động quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy.

Ngoài ra, Công an huyện Mường Lát còn phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai hiệu quả Đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân ký cam kết; quản lý, giáo dục chồng, con, người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Qua các phong trào đã phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo an ninh trật tự các xã, thị trấn cũng như vai trò, trách nhiệm của các trưởng thôn, bản, những người có uy tín trong dòng họ, khu dân cư đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Đến hết tháng 11 năm 2019, công an huyện đã phát hiện bắt giữ 36 vụ buôn bán, tàng trữ các chất ma túy với 39 đối tượng; lập hồ sơ trình xét duyệt cho 5 trường hợp đi cai nghiện tập trung. Điển hình, vào khoảng 20 giờ ngày 7-8-2019, tổ công tác của công an huyện thực hiện nhiệm vụ tại xã Tam Chung đã nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc Lương Văn Hồng, sinh năm 1976 có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Lương Văn Hồng đang vận chuyển, tàng trữ 931 gam ma túy đá. Tại cơ quan công an, Lương Văn Hồng khai nhận đây là số ma túy do y mua bán, vận chuyển. Hay như vụ gần đây, tại địa bàn bản Cò Cài, xã Trung Lý, Công an huyện Mường Lát đã bắt quả tang đối tượng Cứ A Phụng, sinh năm 1989, trú tại bản Pá Búa, xã Trung Lý đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 162 viên ma túy tổng hợp, 2 gói heroin, 1 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan...

Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, thời gian tới Công an huyện Mường Lát tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ma túy, tác hại và cách thức nhận biết đối tượng nghiện trên địa bàn xã, thị trấn, xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình các đối tượng, đẩy mạnh các đợt ra quân, truy bắt đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, công an huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp giáo dục, cảm hóa các đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy; thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục, giáo dưỡng và trung tâm cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài và ảnh: Tiến Đông