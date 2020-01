Công an huyện Hà Trung: Bắt đối tượng mua bán 1.000 viên hồng phiến

Công an huyện Hà Trung vừa bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép 1.000 viên hồng phiến.

Đối tượng Trần Văn Khải.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 18h ngày 9-1-2020, Công an huyện Hà Trung đã phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Khải, sinh năm 1989 ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc đang mua bán trái phép chất phép chất ma tuý. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1.000 viên hồng phiến được đựng trong 5 túi ni lông.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, số ma tuý nói trên được mua từ Lào về Hà Trung tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an huyện Hà Trung điều tra, mở rộng.

Thái Thanh