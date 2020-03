Công an huyện Đông Sơn bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Đông Sơn vừa phối hợp với Công an xã Đông Khê đã bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 20-3, tại QL 47 khu phố Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Đông Sơn phối hợp với Công an xã Đông Khê, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thọ, sinh năm 1989, thường trú thôn Nhật Nội, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 4 gói giấy chứa Heroin trong túi áo.

Tiếp đó, khoảng 17h10 cùng ngày, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Lê Hữu Thảo, sinh năm 1965, thường trú tại Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng tại phòng trọ thôn 4 xã Đông Khê, lực lượng chức năng thu tại chỗ 11 túi nilon chứa ma túy đá và 39 viên hồng phiến, cùng nhiều vật dụng liên quan đến sử dụng ma túy.

Hiện, Công an huyện Đông Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hương