Công an huyện Bá Thước vận động thu hồi 157 khẩu súng tự chế

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, Công an huyện Bá Thước đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ được chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép.

Người dân xã Lũng Cao giao nộp vũ khí co lực lượng công an huyện Bá Thước.

Qua vận động, năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã tiếp nhận 55 khẩu súng kíp tự chế, 102 khẩu súng bắn hơi cồn, 27 viên đạn, 34 kíp mìn, 11 kích điện… của người dân đến giao nộp. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác dân vận của của lực lượng công an huyện đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Trịnh Văn Khoa, Đội trưởng, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bá Thước,cho biết: Để ổn định, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, trong những năm qua, công an huyện đã tăng cường cử lực lượng xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nêu rõ tác hại của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái quy định, để người dân hiểu và tự giác giao nộp.

Công an huyện và công an xã tiếp nhận vũ khí của người dân đến giao nộp.

Thời gian tới, đội sẽ tiếp tục tham mưu cho Công an huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, chấp hành nghiêm túc. Cùng với đó, tăng cường công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, ngăn chặn tình trạng chế tạo, sử dụng súng săn, súng tự chế… xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tiến Đông