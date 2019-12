Chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp

Phòng Cảnh sát Hình sự triệt xóa ổ nhóm trộm cắp chó chuyên nghiệp, thu giữ nhiều tài sản và hung khí nguy hiểm.

Thời gian gần đây, trên cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản đã diễn ra ngày càng phức tạp. Trong đó chủ yếu là trộm cắp xe máy, trộm cắp tài sản trong công sở, bệnh viện, trường học, đột nhập nhà dân trộm cắp tiền, vàng và nhiều tài sản có giá trị khác... gây tâm lý hoang mang, lo lắng và bức xúc trong nhân dân.

Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 437 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại 4,9 tỷ đồng. Đáng chú ý là hiện nay, tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng cấu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn hoặc hình thành các băng ổ nhóm hoạt động liên tuyến, liên huyện và khép kín từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ tài sản trộm cắp, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản bị mất. Có băng ổ nhóm trộm cắp tài sản khi hoạt động phạm tội rất manh động và liều lĩnh, sẵn sàng dùng hung khí, vũ khí nguy hiểm như dao kiếm, tuýp sắt... để chống trả lại lực lượng truy bắt.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian qua, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm; nhận biết và cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản cũng như các biện pháp phòng ngừa để chủ động quản lý và bảo vệ phương tiện, tài sản của mình.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã thường xuyên tăng cường xuống cơ sở gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình tại các tổ an ninh xã hội, tổ bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp nơi tội phạm trộm cắp thường lợi dụng sơ hở để hoạt động trong việc tăng cường các biện pháp củng cố hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo vệ cơ quan, đơn vị, như: Bổ sung lắp đặt hệ thống camera an ninh, thiết bị báo động, gia cố cửa ra vào; củng cố lực lượng bảo vệ, kiểm soát việc ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác tuần tra nhân dân kết hợp với tuần tra vũ trang, nhất là vào ban đêm để phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản.

Riêng lực lượng công an đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ chuyên sâu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp. Tập trung điều tra xử lý nhanh các vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra, trong đó đấu tranh quyết liệt với các băng, ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, liên địa bàn, tội phạm trộm cắp ô tô, xe máy, trộm cắp trong nhà dân, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học... Phối hợp với viện kiểm sát, tòa án sớm đưa ra xét xử các vụ án điểm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án trộm cắp để tuyên truyền, giáo dục pháp luật và răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 292 vụ, 388 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị bị trộm cắp trả lại cho người dân. Trong đó, đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, được quần chúng nhân dân và các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Điển hình như: Công an TP Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1987 ở xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện, trường học và các trạm thu phát sóng của Viễn thông Thanh Hóa.

Ngày 24-10-2019, Công an huyện Thọ Xuân đã phá chuyên án 119T, bắt giữ 8 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản liên huyện do Mai Văn Cường, sinh năm 1986 ở xã Xuân Lai cầm đầu đã liên tiếp gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản gồm: Máy vi tính, xe máy, tivi, cây cảnh,... ở trường học và nhà dân trên địa bàn các huyện: Thọ Xuân, Yên Định, Đông Sơn, Ngọc Lặc. Tiếp đó, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp chó do Trịnh Thị Tình, ở thị trấn Thọ Xuân cầm đầu, thu giữ 15 con chó với tổng trọng lượng gần 200 kg và nhiều công cụ, phương tiện đối tượng sử dụng để bắt trộm chó như: Kích điện, bình xịt hơi cay, dây thòng lọng, kìm bắt chó... Đây là ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ chó trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động liên xã, liên huyện. Chỉ tính từ tháng 10-2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra 17 vụ trộm cắp chó trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy với số lượng chó trộm cắp mỗi ngày khoảng 150kg.

Công an huyện Triệu Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Tuấn Anh, ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là thủ phạm đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp tiền, vàng, điện thoại di động. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, đối tượng này đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Như Thanh và Thọ Xuân.

Dự báo trong những tháng cuối năm, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp tục có diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngoài sự quyết liệt, tăng cường trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an, thiết nghĩ, mỗi người, mỗi nhà cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện kịp thời những đối tượng có biểu hiện nghi vấn cũng như thông tin liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản, thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Hà Phương (Công an tỉnh)