Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng phương thức giả danh công ty xổ số kiến thiết rồi đề nghị hợp tác đánh lô tô, số đề

Thời gian qua, đánh vào lòng tham của con người, nhiều đối tượng lưu manh ở Thanh Hóa đã giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nghiên cứu, thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Anh Chu Kim Hậu, sinh năm 1967, ở thôn 8, xã Thọ Phú (Triệu Sơn) là một trong những nạn nhân của các đối tượng giả danh cán bộ, nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không quen biết, nhưng vì hám lợi, chỉ sau vài cuộc điện thoại từ số sim rác cùng với lời hứa hẹn đường mật, anh Hậu đã bị các đối tượng rủ rê tham gia vào đường dây lô đề và chuyển vào tài khoản của chúng số tiền lên tới hơn 1,4 tỷ đồng. Chỉ sau khi chuyển tiền và không nhận được bất cứ thông tin hồi âm nào của các đối tượng, anh Hậu mới vỡ nhẽ và trình báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra xác minh. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn nêu trên đã phải lộ diện, đó là Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn đều sinh năm 1985, ở TP Cần Thơ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 2 đối tượng này đã thường xuyên lên mạng internet tìm kiếm thông tin cá nhân, số điện thoại của các bị hại sau đó sử dụng sim rác gọi vào các số máy đó. Ban đầu các đối tượng vờ như là người quen rồi hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc, tự giới thiệu hiện đang công tác ở Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, đồng thời có người quen là Tổng Giám đốc của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô nhằm lấy niềm tin của những người nhẹ dạ lại mong muốn làm giàu nhanh chóng. Sau khi tạo được niềm tin của bị hại, các đối tượng giới thiệu hiện đang được giao nhiệm vụ triệt xóa các đối tượng thư ký ghi lô đề, đầu nậu tại các địa phương nhằm mục đích lấy nguồn thu để gây qũy từ thiện. Nếu các bị hại muốn tham gia sẽ được giới thiệu và khi đã là thành viên sẽ được báo cho các số lô, số đề trúng thưởng. Khi bị hại đồng ý, bọn chúng sẽ cho số bất kỳ, nếu nạn nhân nào tình cờ trúng thưởng thì phải chuyển 10% số tiền trúng thưởng vào tài khoản ATM của Dinh và Tuấn.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là dùng sim điện thoại khuyến mãi giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết gọi điện làm quen, giới thiệu có khả năng biết trước kết quả xổ số rồi đề nghị hợp tác đánh lô tô, số đề. Tiếp đó, đối tượng cho số để các bị hại tham gia trò chơi, khi người bị hại (người trúng số) tin tưởng, các đối tượng đề nghị hùn vốn để các đối tượng mua số và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng (tài khoản mượn, mua lại của người dân) rồi chiếm đoạt bằng cách rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Song, hiện nay công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm nêu trên gặp một số khó khăn, vướng mắc đó là: Đối tượng hoạt động có tổ chức, được đào tạo một cách bài bản. Các đối tượng đánh vào lòng tham của con người, rồi sử dụng phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Việc sử dụng công nghệ cao (dùng sim rác để liên lạc) trong hoạt động phạm tội gây nhiều khó khăn trong công tác thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh đối tượng. Ngoài ra, các đối tượng ở các tỉnh khác nhau, chúng cấu kết, móc nối hoạt động phạm tội gây khó khăn trong công tác xác minh, truy tìm. Bị hại ban đầu còn lo sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (do tham gia đánh lô, đề) nên có đôi lúc chưa thực sự hợp tác với cơ quan công an...

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo bằng phương thức giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Trong đó, phối hợp với công ty xổ số kiến thiết tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh; tiến hành rà soát, dựng danh sách các đội tượng hiềm nghi để theo dõi, quản lý; điều tra, xử lý nghiêm những vụ xảy ra để tạo tính răn đe... Trước tình trạng loại hình tội phạm này ngày càng gia tăng, gây thiệt hại về tài sản đối với người dân, Công an tỉnh đã đề ra những biện pháp, giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này nhằm nâng cao ý thức tự phòng ngừa, phát hiện, tham gia tố giác tội phạm. Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại hình tội phạm này đến các ngân hàng để ngân hàng có phương thức khuyến cáo khách hàng, góp phần phòng ngừa và làm giảm điều kiện phát sinh tội phạm; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan trong điều tra, xác minh tội phạm. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để nắm, rà soát, dựng danh sách các đối tượng hiềm nghi có khả năng, điều kiện, biểu hiện hoạt động phạm tội này để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh xử lý. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm liên quan đến đối tượng có thủ đoạn hoạt động tương tự. Đồng thời, phối hợp với công an các địa phương trong việc trao đổi thông tin về các vụ án, vụ việc và đường dây, đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo phương thức, thủ đoạn nêu trên.

Bài và ảnh: Quốc Hương