Cảnh giác với nhiều chiêu trò lừa đảo mới qua mạng xã hội

Lực lượng công an phối hợp cùng các ngân hàng thực hiện các giải pháp bảo mật thông tin thẻ ATM.

Bên cạnh những chiêu trò phổ biến như thông báo trúng thưởng, làm quen kết bạn rồi gửi quà, hiện nay, nhiều hình thức lừa đảo tinh vi hơn đang tiếp tục gia tăng trên mạng xã hội.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đánh cắp và chiếm quyền điều khiển facebook cá nhân, mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bạn bè, người thân của chủ nhân facebook. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn thiết lập hệ thống đường link thanh toán công nghệ cao, giả mua hàng rồi chiếm đoạt tiền của người bán thông qua hình thức mua hàng online.

Theo phản ánh của một số người dân tại xã Hoằng Tân (Hoằng Hóa) đang có con đi du học nước ngoài, thời gian gần đây, không ít lần họ nhận được thông tin từ tài khoản facebook của con cái ở nước ngoài yêu cầu gửi tiền sang để giải quyết các công việc như gia hạn Visa, nộp học phí. Anh Hoàng Văn Đ., xã Hoằng Tân, cho biết: Cách đây khoảng 1 tháng, thông qua tài khoản facebook, con trai anh đang đi du học ở Nhật Bản nhắn với chị gái gửi 50 triệu đồng để làm thủ tục gia hạn Visa. Tuy nhiên, do cảnh giác cao độ vì những lần trước, khi có nhu cầu gửi tiền, con trai thường gọi điện trực tiếp về cho gia đình nên anh Đ. đã không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu.

Không cảnh giác cao như anh Đ., gia đình chị Nguyễn Thị Hường, xã Văn Lộc (Hậu Lộc) đã bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt 28 triệu đồng. Theo đơn trình báo với Công an huyện Hậu Lộc, chị Nguyễn Thị Hường có con trai tên là Nguyễn Văn Vương đang đi du học tại Nhật Bản. Ngày 22-10-2019, chị nhận được điện thoại của con gái đang học đại học ở Hà Nội báo anh trai nhắn tin qua facebook với nội dung gửi gấp cho anh 28 triệu đồng để làm thủ tục gia hạn Visa. Trong vòng 2h, nếu gia đình không chuyển tiền vào số tài khoản đã được thông báo thì con trai chị sẽ bị trục xuất về nước. Do lo lắng cho con trai, đồng thời tài khoản facebook đã bị đánh cắp liên tục hối thúc gửi tiền nên chị Hường đã đi vay nóng 28 triệu đồng gửi cho con trai. Sau khi thực hiện lệnh chuyển tiền, chị Hường gọi điện cho con gái bảo gọi cho anh trai xem nhận được tiền chưa thì mới tá hỏa biết đã bị lừa khi con trai chị không hề biết việc tài khoản facebook của mình đã bị lấy cắp.

Cũng là một thủ đoạn hết sức tinh vi, theo đơn trình báo với cơ quan Công an TP Thanh Hóa, chị Trần Thị Yến, kế toán cửa hàng nội thất Ngọc Dũng, TP Thanh Hóa, cho biết: Tháng 2-2019, chị nhận được tin nhắn của một facebook có tên “Lily Nguyen” gửi đến facebook “Nội thất Ngọc Dũng” do chị Yến quản lý để đặt mua hàng. Viện lý do đang sinh sống ở nước ngoài, muốn mua hàng tặng người thân, chủ facebook “Lily Nguyen” đề nghị chuyển số tiền 15.500.000 đồng qua tài khoản ngân hàng. Sau khi được chị Yến cung cấp số tài khoản ngân hàng, người này đã gửi qua facebook cho chị Yến một đường link và yêu cầu chị Yến bấm vào để thao tác nhận tiền kèm theo tin nhắn “Vietinbank thông báo khách hàng nhận tiền Western Union xác nhận thủ tục nhận tiền vào tài khoản tại http: chuyentientructuyen.com”. Tuy nhiên, khá cảnh giác nên chị Yến đã không làm theo hướng dẫn. Sáng hôm sau, chị Yến đến trụ sở ngân hàng nhờ nhân viên hỗ trợ thông tin liên quan đến việc nhận tiền. Tuy nhiên, với thủ đoạn tinh vi, đối tượng lừa đảo đã qua mặt được cả chị Yến và nhân viên ngân hàng, và số tiền 100 triệu đồng đã nhanh chóng “bốc hơi” khỏi tài khoản của chị Yến chỉ sau vài thao tác.

Các vụ việc trên, người bị hại đã trình báo với cơ quan công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, quá trình điều tra, giải quyết các vấn đề tội phạm liên quan đến công nghệ cao khá phức tạp và cần nhiều thời gian. Hơn nữa, thường khi khách hàng phát hiện bị lừa, đến ngân hàng nhờ can thiệp thì đối tượng lừa đảo đã rút hết tiền hoặc chuyển tiền sang tài khoản khác dùng để mua thẻ game nên rất khó giúp người bị hại lấy lại tiền. Điển hình như vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện Hậu Lộc vừa qua, Trung tá Võ Quốc Huy, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Hậu Lộc, cho biết: Đơn vị tiếp nhận vụ việc và đã gửi công văn tới chi nhánh ngân hàng Tecombank nơi kẻ lừa đảo lập tài khoản. Sau khi ngân hàng cung cấp danh tính, địa chỉ thường trú của đối tượng, Công an huyện Hậu Lộc sẽ gửi công văn ủy thác tới cơ quan công an nơi đối tượng có địa chỉ thường trú để phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng khuyến cáo khả năng lấy lại được tài sản cho người bị hại là rất thấp, bởi phần lớn các trường hợp, kẻ gian thu thập chứng minh thư của những người bị mất hoặc ở các tiệm cầm đồ để lập nhiều số tài khoản ở nhiều ngân hàng. Do đó, khi xác định được danh tính của chủ tài khoản với số chứng minh thư, địa chỉ thường trú của người đứng tên tài khoản thì họ cũng không hề hay biết bị kẻ gian dùng chứng minh thư nhân dân của mình lập các tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch lừa đảo. Thực tế tại Công an huyện Hậu Lộc, đơn vị cũng nhiều lần thực hiện điều tra ủy thác khi kẻ gian lấy số chứng minh thư nhân dân của người có địa chỉ thường trú tại địa bàn để thực hiện các thủ đoạn này trong khi họ không hề biết.

Trước tình hình gia tăng các hình thức lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội, được biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thường xuyên cảnh báo, tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng để người dân cũng như cơ quan chức năng cảnh giác. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nhẹ dạ, cả tin, lơ là mất cảnh giác để rồi trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Qua công tác đấu tranh, xử lý, theo dõi, phân tích tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội cần nâng mức độ bảo mật của mật khẩu, sử dụng chức năng thông báo về email hoặc số điện thoại khi có thiết bị lạ đăng nhập tài khoản, cảnh báo ngay với bạn bè và người thân trong trường hợp bị mất tài khoản nhằm tránh bị lừa đảo. Bên cạnh đó, bất cứ giao dịch chuyển tiền nào cũng cần được thực hiện khi đã có xác nhận trực tiếp hoặc qua điện thoại với người nhờ để tránh bị lừa đảo.

Minh Hằng