Cảnh giác trước các thủ đoạn game bài đổi thưởng và kinh doanh ngoại hối trên mạng internet

Công an huyệnTĩnh Gia triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức “nổ hũ” với quy mô hàng trăm tỷ đồng.

Thời gian gần đây, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an đã phát hiện trên mạng internet có một số loại trò trơi trực tuyến cho phép người chơi đổi thưởng; hoạt động kinh doanh ngoại hối, giao dịch ngoại hối (Forex), kinh doanh vàng.

Trong đó có một số trò chơi đánh bạc dưới hình thức trò chơi có thưởng, như: Tài xỉu, các trò chơi bài lá, nổ hũ, bắn cá, dự đoán kết quả xổ số... đang thu hút một số lượng lớn người Việt Nam tham gia, gây nhiều hệ lụy trong xã hội.

Ngày 4-3-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 21 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game “nổ hũ” đổi thưởng ăn tiền trên mạng internet với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc có quy mô lớn này là Lường Tuấn Vũ, sinh năm 1991 ở phường An Hưng (TP Thanh Hóa). Thông qua việc tìm hiểu trên mạng, Vũ biết đến game đánh bạc “nổ hũ” và đã lập riêng một tài khoản game, sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 của game “nổ hũ” để có thể mua, bán “nổ” - một loại đơn vị tiền ảo tính toán được thua khi đánh bạc. Toàn bộ số tiền giao dịch trong quá trình chơi game bài này đều được Vũ chuyển vào các tài khoản ngân hàng. Các đối tượng tham gia đánh bạc cũng chủ yếu sử dụng các phương tiện công nghệ cao; giao dịch qua hệ thống viễn thông, ngân hàng (thường sử dụng Internet Banking) nhưng luôn che giấu thân phận thật...

Để đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc này, Công an huyện Tĩnh Gia đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 129B phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh huy động lực lượng và kiên trì áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, điều tra, xác minh, nắm tình hình và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong suốt hơn 2 tháng trời mới dựng lên được đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet này. Chỉ tính từ tháng 6-2019 đến khi bị bắt, Lường Tuấn Vũ đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong cả nước như: Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh... tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Một thủ đoạn tinh vi khác mà tội phạm thường lợi dụng khi tổ chức các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, đó là: Không đăng ký thông tin hoặc dùng thông tin giả mạo để mở tài khoản; hệ thống máy chủ chứa cơ sở dữ liệu đặt ở nước ngoài, sử dụng các dịch vụ che giấu địa chỉ IP máy chủ, che giấu thông tin đăng ký tên miền. Hoặc có thể móc nối hình thành các kênh “đại lý” trung gian ở trong nước để mua, bán “tiền ảo” trong trò chơi trực tuyến thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc sử dụng hệ thống gạch cước, tài khoản viễn thông để nhận tiền thẻ cào viễn thông do người chơi nạp vào; lập nhóm kín trên mạng xã hội nhằm kết nối giữa người chơi và các kênh đại lý giao dịch mua bán “tiền ảo” cũng như trao đổi, tiếp nhận thông tin giữa người chơi với hệ thống.

Do lợi nhuận lớn, nhiều trường hợp đã nhận làm đại lý trung gian thanh toán mua bán tiền ảo giữa người chơi và đối tượng phát hành game mà không biết hành vi của mình đã vi phạm pháp luật và tiếp tay cho tội phạm. Thậm chí, nhiều đại lý hoạt động ở nhiều địa phương trên cả nước đã núp bóng dưới điểm truy cập internet công cộng có bán thẻ game, đại lý thẻ game online, cửa hàng kinh doanh dịch vụ chuyển tiền nhanh, cửa hàng cầm đồ, cho vay...

Một hình thức lừa đảo trên mạng internet khác cũng đang được các đối tượng lợi dụng triệt để thời gian gần đây, đó là hoạt động kinh doanh ngoại hối, giao dịch ngoại hối, kinh doanh vàng trên tài khoản để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Giao dịch ngoại hối (foreign exchange - gọi tắt là forex) là hình thức giao dịch sử dụng tỷ giá giữa các cặp tiền tệ như EUR/USD, USD/JPY... hoặc giữa vàng trên tài khoản và ngoại tệ. Nhà đầu tư thực hiện các lệnh mua hoặc bán các cặp tỷ giá, dựa trên sự biến động của tỷ giá trong một khoảng thời gian nhất định để thu lợi từ sự chênh lệch của cặp tỷ giá đó.

Theo các cơ quan chức năng, hiện nay các sàn forex ở Việt Nam đều hoạt động không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài. Việc nạp tiền, rút tiền trước và sau quá trình giao dịch đều được tiến hành qua nhiều hình thức khác nhau như: Nạp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định, thẻ tín dụng cá nhân, thông qua các ví điện tử, cổng trung gian thanh toán, tiền ảo... nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, các hình thức kinh doanh trên sàn forex đang ngày càng đa dạng, nhất là hình thức quyền chọn nhị phân (được hiểu là nhà đầu tư dự đoán về sự tăng hoặc giảm của một cặp tỷ giá trong một khoảng thời gian nhất định rồi đặt tiền cược theo quy định của sàn giao dịch. Nếu nhà đầu tư lựa chọn đúng sẽ thắng cược, lựa chọn sai sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược). Hoạt động này có dấu hiệu của hoạt động tổ chức cá cược và đánh bạc. Hình thức kinh doanh ngoại hối này đang được các sàn forex đẩy mạnh việc quảng cáo để thu hút nhà đầu tư do việc tham gia dễ dàng và nhanh chóng hơn so với các hình thức kinh doanh ngoại hối truyền thống. Một số sàn forex còn sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp để thu hút nhà đầu tư góp vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc kinh doanh vàng trên tài khoản, ngoại hối và các sản phẩm phái sinh đều phải được sự chấp thuận, cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, người tham gia các sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp ở Việt Nam không chỉ phải đối mặt với rủi ro về pháp lý mà còn dễ dàng bị mất tài sản thông qua các thủ đoạn tinh vi của tội phạm.

Để phòng tránh nguy cơ bị các đối tượng kinh doanh ngoại hối lợi dụng, trở thành nạn nhân, cũng như không tiếp tay, hoặc trở thành người phạm tội của các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm công nghệ cao, người dân cần đề cao cảnh giác: Không tham gia chơi và làm đại lý trung gian, mua bán “tiền ảo” trong các trò chơi trực tuyến có yếu tố cờ bạc, cá cược vì đó là hành vi vi phạm pháp luật; không tặng hoặc cho người khác thuê, mượn, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các tài khoản có chức năng thanh toán vào các trò chơi đổi thưởng. Tuyệt đối không tham gia và lôi kéo người khác tham gia vào các sàn giao dịch ngoại hối mà không có sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước; không đầu tư, góp vốn và kêu gọi góp vốn vào các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thiếu căn cứ pháp lý để hoạt động. Khi phát hiện thấy hoạt động của các sàn giao dịch có dấu hiệu nghi vấn hoặc khi bị các đối tượng kêu gọi góp vốn, lôi kéo tham gia vào các sàn giao dịch ngoại hối hoạt động bất hợp pháp thì báo ngay cho cơ quan chức năng để nhanh chóng tiến hành điều tra xử lý.

Đình Hợp

(Công an tỉnh)