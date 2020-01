Cần sớm giải quyết tình trạng chợ “cóc” át chợ chính

Chợ “cóc” cách chợ Cầu Quan mới khoảng 100m, mặc dù đã có biển cấm họp chợ, song người dân vẫn vô tư buôn bán ngay tại đây.

Mặc dù chợ Cầu Quan, xã Trung Chính (Nông Cống) đã được đầu tư xây dựng khang trang với hệ thống ki-ốt bài bản nhưng trên thực tế lại không “hút” được khách. Theo các tiểu thương buôn bán tại chợ, nguyên nhân chính là bởi chính quyền địa phương chưa dẹp bỏ được chợ “cóc” trên địa bàn.

Đầu giờ sáng, lẽ ra là thời điểm buôn bán nhộn nhịp, song chợ Cầu Quan tương đối vắng khách, lượng người bán nhiều hơn người mua. Chị Nguyễn Thị Thơm, chủ ki-ốt giầy dép, ái ngại: “Hàng hóa thì nhiều nhưng khổ nỗi không có người mua. Các hộ bên ngoài chợ bày bán đủ các loại hàng nên số lượng người vào chợ ngày càng giảm. Nhiều hôm, các ki-ốt trong chợ ngồi cả buổi vẫn không thể mở hàng”. Cùng chung ý kiến với chị Thơm, một tiểu thương bán thịt lợn, bức xúc: “Các tiểu thương vào chợ theo quy hoạch, kêu gọi của địa phương và phải thực hiện đúng, đủ các loại thuế, phí theo quy định nhưng phía bên ngoài, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động, với đầy đủ các loại hàng hóa. Vì thế người dân thường mua ở ngoài, rất ít người đi vào chợ. Do đó, chúng tôi kiến nghị, chính quyền xã, huyện cần kiên quyết giải tỏa việc họp chợ bên ngoài, đưa các hộ kinh doanh, buôn bán tại vỉa hè, lòng đường vào chợ chính để tạo sự cạnh tranh công bằng cho những người kinh doanh”.

Theo tìm hiểu, Chợ Cầu Quan do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Thanh Hóa đầu tư, xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Tháng 12-2019, chợ hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1, với tổng diện tích 5.000m2, gồm khu chính và khu vực ngoài trời, được phân chia thành các khu vực rõ ràng, có lối đi thông thoáng, mặt nền sạch sẽ, được thiết kế các hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm như: Điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống thoát nước, cây xanh bóng mát... Chợ có tổng số hơn 100 ki-ốt và điểm kinh doanh ngoài trời được bố trí, sắp xếp hợp lý. Tại thời điểm khánh thành, 100% các ki-ốt trong chợ đã được đấu thầu, thuê lại. Song hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tình trạng họp chợ tại tuyến đường phía ngoài chợ vẫn diễn ra, lượng khách vào chợ ngày càng ít. Do đó, khoảng 30% số tiểu thương đã xin rút hợp đồng thuê ki-ốt trong chợ. Số lượng còn lại chỉ kinh doanh cầm chừng, không hiệu quả.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chợ “cóc” cách chợ Cầu Quan chỉ 100m, song người dân lại vô tư họp chợ ngay ngã tư, trên tuyến đường liên xã giao với Quốc lộ 45 đi qua địa bàn, do đó tại điểm giao cắt này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Hơn nữa, các hộ dân 2 bên đường buôn bán đầy đủ các mặt hàng từ thực phẩm, rau xanh, hoa quả, đồ khô cho đến đồ ăn sáng, quần áo... tạo nên cảnh tượng lộn xộn, làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói, nguồn thực phẩm tại đây không được kiểm duyệt chặt chẽ, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao. Vào các buổi sáng, chiều, người dân mua bán nhiều, xe cộ dựng tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất trật tự an toàn giao thông...

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Chính, cho biết: Hiện nay, UBND xã Trung Chính đã giao cho ban công an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực chợ Cầu Quan để người dân yên tâm buôn bán.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, chống thất thu thuế cho Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn phát triển bền vững, các cấp chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên.

