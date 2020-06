Bình yên ở xã biên giới Mường Chanh

Công an xã Mường Chanh phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Xã Mường Chanh (Mường Lát), có 22,5 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào), toàn xã có 818 hộ, 3.298 nhân khẩu, với 4 dân tộc anh em Thái, Mường, Kinh, Khơ Mú cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 89,91%.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, vì vậy tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn xã luôn ổn định và giữ vững.

Thượng úy Vi Văn Nhận, Trưởng Công an xã Mường Chanh, cho biết: Xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua đảng ủy, chính quyền xã tập trung tuyên truyền, giáo dục Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, gắn liền với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo vệ an ninh biên giới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Đề án 1212 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm gây thương tích; cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống” đến từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị, trường học hãy làm nhiều việc tốt về ANTT. Đặc biệt, từ khi xã Mường Chanh được phân công 3 đồng chí công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ thì tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban công an xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ ANTT, ATXH, các mô hình dân cư tự quản về ANTT; phát huy vào trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT. Đến nay, xã đã thành lập được 9 tổ ANTT, 9 tổ ATXH, với 72 thành viên. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu, lực lượng bảo vệ biên giới của huyện Viêng Xay gặp gỡ, trao đổi tình hình; duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Quản lý chặt các đối tượng có mối quan hệ tình thân hai bên biên giới và số đối tượng ở nội địa vào địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị về quy chế khu vực biên giới đất liền, các hành vi bị nghiêm cấm khi ra vào khu vực biên giới Việt Nam – Lào; tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ANTT, ATXH trên địa bàn xã...

Nhờ làm tốt các công tác tuyên truyền, ý thức về quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ của người dân trên địa bàn xã Mường Chanh ngày càng được nâng cao, từ đó tích cực, chủ động tham gia cùng lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Khánh Linh