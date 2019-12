Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 11kg thuốc nổ đi tiêu thụ

Ngày 24-12, Cơ quan ANĐT Công an Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Duy Cương (sinh năm 1971), ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Thuốc nổ được lực lượng công an thu giữ.

Trước đó, ngày 17-12-2019, tại địa bàn xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Tùng Lâm bắt quả tang Trần Duy Cương đang vận chuyển 11kg thuốc nổ công nghiệp đi tiêu thụ. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Cơ quan ANĐT Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng theo thẩm quyền.

Quá trình đấu tranh, Trần Duy Cương khai nhận: Bản thân là thợ khoan đá tại một công ty khai thác đá trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Trong quá trình khoan đá, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của công ty, Cương đã lấy trộm số thuốc nổ trên mang đi bán để kiếm lời.

Đình Hợp