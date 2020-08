(Baothanhhoa.vn) - C ông an huyện Triệu Sơn vừa đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức "3 cây cầm chương" tại thị trấn Nưa, do Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1982 làm chủ.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Bắt quả tang 6 đối tượng trong "sới" bạc, thu giữ hơn 200 triệu đồng Công an huyện Triệu Sơn vừa đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức "3 cây cầm chương" tại thị trấn Nưa, do Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1982 làm chủ. Các đối tượng và tang vật vụ đánh bạc vừa bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ Tại chỗ, lực lượng Công an đã bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ hơn 200 triệu đồng, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan. Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều ở thị trấn Nưa và xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Thái Thanh

Thái Thanh