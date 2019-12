Bắt giữ xe ô tô vận chuyển số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm

Lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm.

Số đồ chơi nguy hiểm vừa bị lực lượng CSGT thu giữ.

Vào khoảng 23 h ngày 23-12-2019, tại quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đội tuần tra kiểm soát số 7 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh do Trung tá Nguyễn Hữu Nam làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 36C- 30011 do Lê Khả Phương ở xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia điều khiển đang vận chuyển số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã thu giữ trên 500 khẩu súng nhựa đồ chơi bạo lực do Trung Quốc sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ theo quy định.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và bàn giao cho lực lượng QLTT xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh