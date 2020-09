Bắt giữ hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người tử vong, 2 người bị thương

Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc ngày 3-9 cho biết, đơn vị này vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trường (sinh năm 2003, trú tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) - nghi can đã dùng dao đâm chết 1 người và làm bị thương 2 người khác.

Xã Mỹ Tân (Ngọc Lặc) - Nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 2-9, Phạm Văn Trường; Phạm Tiến Cương (cùng sinh năm 2003 và trú xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) và một số người bạn đứng ở gốc đa thôn Chả Thượng (xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc) gọi điện cho bạn đi dự sinh nhật. Đúng lúc này có một nhóm thanh niên khác đi trên 3 xe máy đi tới và hành hung Phạm Tiến Cương. Sau đó, giữa hai nhóm thanh niên đã xảy ra ẩu đả. Phạm Văn Trường đã lao vào can ngăn nhưng bị nhóm thanh niên kia đánh vào đầu.

Quá bực tức, Phạm Văn Trường rút một con dao nhọn mang theo trong người ra đâm liên tiếp vào nhóm đối thủ. Hậu quả, Phạm Minh Đức (sinh năm 2003, trú xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc) bị đâm 1 nhát vào ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai người khác là Bùi Văn Cường (sinh năm 2002) và Bùi Văn Sỹ (sinh năm 1999) bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Sau khi gây án, Phạm Văn Trường lên xe máy rời hiện trường, tiếp tục đến dự sinh nhật bạn ở xã Cao Ngọc (huyện Ngọc Lặc) rồi sau đó đi về nhà và bị công an bắt giữ. Hiện vụ án mạng đã được Công an huyện Ngọc Lặc chuyển cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mạnh Cường