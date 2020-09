Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản ở Hoằng Hóa

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý đối tượng Lê Văn Năm (SN 1957), trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa từ tỉnh Khánh Hòa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” xảy ra tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa vào ngày 28-8-2020.

Lê Văn Năm khai nhận tại cơ quan điều tra. ­­

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 10 phút, ngày 28-8, người thân bà Trịnh Thị Nụ (SN 1943), trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa phát hiện bà Nụ nằm bất tỉnh tại khu vực sân giáp bể nước sinh hoạt, ở xung quanh có rất nhiều máu. Lập tức người thân đã đưa bà Nụ đi bệnh viện cấp cứu, trên đường đi mọi người phát hiện đôi bông tai (2 chỉ vàng 9999) của bà đã bị mất, với vết rách còn nguyên trên tai và lập tức trình báo lực lượng công an.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản chưa rõ thủ phạm có tính chất phức tạp, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Hoằng Hóa điều tra làm rõ và truy tìm hung thủ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được Lê Văn Năm (SN 1957), trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa chính là đối tượng gây ra vụ việc trên. Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Văn Năm, đồng thời phân công lực lượng lần theo các manh mối để bắt giữ đối tượng.

Đến ngày 3-9, sau khi phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ và di lý về tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Năm khai nhận: Giữa Năm và gia đình bà Trịnh Thị Nụ (là hàng xóm ở cạnh nhà nhau). Gần đây do có mâu thuẫn với gia đình bà Nụ nên Lê Văn Năm tức tối và tìm cách để trả thù. Chiều tối ngày 28-8, biết có mình bà Nụ đang ngồi xem ti vi trong nhà, Năm liền sang nhà và dùng bao xác rắn trùm lên đầu bà Nụ để bịt mắt, bịt miệng, rồi dùng tay đấm vào đầu, vào mặt và giật bông tai vàng trên tai bà Nụ. Khi bà Nụ ngất xỉu, Lê Văn Năm liền kéo bà ra ngoài sân gần bể nước và dùng cối đá gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu để giết bà Nụ.

Tưởng bà Nụ đã chết, Lê Văn Năm về nhà lấy xe đạp và bỏ trốn khỏi hiện trường, trên đường đi đối tượng vào một tiệm vàng bán đôi bông tai vừa cướp được 9.000.000đ, bắt taxi vào thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau đó đi vào tỉnh Nghệ An, từ đây đối tượng tiếp tục bắt xe khách vào Bình Dương lẫn trốn. Ở tỉnh Bình Dương được ít ngày, Lê Văn Năm lại tiếp tục bắt xe khách ra tỉnh Khánh Hòa trốn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Lê Văn Năm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đình Hợp