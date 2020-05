Bắt giữ 9 đối tượng tổ chức đánh bạc, thu gần 30 triệu đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, thu giữ gần 30 triệu đồng .

9 đối tượng tổ chức đánh bạc.

Ngày 27-5-2020, tại khu vực đầm nuôi tôm của ông Ngô Khắc Thiện ở thôn Yên Tuần, xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, thu giữ gần 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

9 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Lê Khắc Vũ, sinh năm 1985; Trần Huy Bình, sinh năm 1990; Nguyễn Danh An, sinh năm 1981, đều ở huyện Như Thanh; Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1990; Phạm Văn Bắc, sinh năm 1991; Nguyễn Thế Võ, sinh năm 1980; Nguyễn Khắc Cường, sinh năm 1998; Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1989, đều ở huyện Nông Cống.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào trưa ngày 27-5, sau khi ăn uống tại nhà Nguyễn Văn Thanh, các đối tượng nói trên đã rủ nhau đến khu vực đầm nuôi tôm của gia đình ông Ngô Khắc Thiện để chơi xóc đĩa, đến 16 giờ cùng ngày thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Nông Cống ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thái Thanh