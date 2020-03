Bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền gần 4 tỷ đồng

Công an huyện Như Xuân vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Quang Nam, sinh năm 1995; Lê Đình Hưng, sinh năm 1996 và Trần Minh Tịnh, sinh năm 1994 đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là thủ phạm chuyên hack tài khoản facebook của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Singapore để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng: Hưng, Nam, Tịnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, 3 đối tượng trên đều am hiểu về công nghệ thông tin và câu kết với nhau để hack các tài khoản facebook của trang cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, Singapore bằng cách dò mật khẩu, hoặc lập facebook giả mạo có giao diện giống website chính. Thông qua tài khoản giả mạo này, các đối tượng đã đánh cắp mật khẩu và những thông tin cá nhân, lịch sử trò chuyện của những người truy cập vào, sau đó mạo danh là chủ nhân của facebook bị hack gửi tin nhắn cho những người thân của họ tại Việt Nam để vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại hoặc gửi tiền sang để đóng học phí; nói mình vừa mua nhà, mua xe… nên cần tiền. Do nhầm tưởng đó là người thân của mình nên những người tại Việt Nam đã gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng do các đối tượng đưa ra.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu tháng 2-2020 đến khi bị bắt, 3 đối tượng Nam, Hưng, Tịnh đã lừa đảo của hàng trăm người trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Ai là nạn nhân đã gửi tiền vào số tài khoản: 2109205194701 đứng tên Phạm Thị Thuỳ Dung tại ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy, Hải Phòng thì liên hệ với Công an huyện Như Xuân để được giải quyết.

Thái Thanh