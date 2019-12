Bắt giữ 270 kg đùi gà không rõ nguồn gốc

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT, Công an tỉnh vừa bắt giữ 270kg đùi gà không rõ nguồn gốc xuất xứ và loại hàng hoá không có giấy tờ hợp lệ.

Toàn bộ số hàng bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, hồi 14h30 ngày 30-12, tại km380+800, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh do Đại úy Tô Minh Khiêm làm tổ trưởng đã dừng kiểm tra xe ôtô khách mang BKS 37B-02484 do Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1969, thường trú tại thôn Trung, Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 270 kg đùi gà rõ nguồn gốc; 30 linh kiện điện tử không có giấy tờ hợp lệ (gồm 6 loa thùng, 4 âm ly YAMAHA, 10 đầu thu và 10 lọc âm JBL do nước ngoài sản xuất).

Theo lái xe khai, số hàng hóa trên được vận chuyển từ Vĩnh Phúc đi TP Vinh, Nghệ An, toàn bộ hàng hóa không có giấy tờ theo quy định. Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Lê Phượng